Депутат Милонов о мужчинах в художественной гимнастике: «Главное, чтобы не в купальниках выходили, а то гомосятина будет. Тогда этот вид спорта нужно запретить»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о проведении соревнований по художественной гимнастике среди мужчин.

Сегодня в рамках Первенства России впервые прошел турнир юношей.

«У меня немного смешанные чувства: думаю, что у мужчин есть много других дел, которыми они могли бы заняться.

Но на самом деле я не плохо отношусь к тому, что мужчины занимаются гимнастикой, акробатикой и прочим. Это, наверное, нужно. Меня лично никогда не записать в болельщики этого вида спорта, но если люди хотят заниматься и выступать, то пусть делают это.

Главное, чтобы не в купальниках выходили, а то это точно гомосятина будет. Тогда этот вид спорта нужно будет запретить, нечего мужчинам в женской одежде прыгать.

Да и в целом можно задуматься, что есть еще фигурное катание, легкая атлетика, бальные танцы, где тоже нужна пластика, артистизм, так что можно вложить эти способности в широкий круг занятий.

В общем, этот вид спорта имеет право на существование, если не будет выходить за рамки приличия. А то вот в Америке скоро мужики-трансгендеры в купальниках в поддержку BLM [Black Lives Matter – «Жизни черных важны») будут выступать», – сказал Милонов.