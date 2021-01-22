Кокорин о «Фиорентине»: «Постараюсь выиграть много титулов. Флоренция – красивейший город Европы»

Новичок «Фиорентины» дал первое интервью клубной пресс-службе после прилета в Италию.

– Почему ты выбрал Флоренцию?

– Выбрал Флоренцию, потому что знаю, что это красивейший город Европы. Тут топ-команда с богатой историей. Поэтому я сделал такой выбор.

Конечно, мы выбирали вместе с женой, с ребенком, ведь мы семья.

– Чего ты ждешь от этого нового вызова?

– Постараюсь выступить как можно лучше, забить много голов и выиграть много титулов с «Фиорентиной».

– Мы видели твое фото с Рибери. Знаешь других игроков?

– Да, конечно, я знаю других футболистов. Разумеется, я знаю Рибери, Кальехона, Влаховича, Бонавентуру. После двух матчей, которые я посмотрел, я знаю всех игроков.

– Какой номер возьмешь?

– Постараюсь взять 91-й, если он свободен.

– А надпись [на футболке]?

– Просто Кокорин.

– А твое имя, малыш (обращается к сыну Кокорина – прим.)?

– Его зовут Майкл.

– Кокорин-младший. Спасибо! – завершила интервью корреспондент пресс-службы «Фиорентины».

Кокорин сам отвечал на все вопросы на английском языке без переводчика.