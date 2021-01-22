Кокорин о «Фиорентине»: «Постараюсь выиграть много титулов. Флоренция – красивейший город Европы»

Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин дал первое интервью клубной пресс-службе после прилета в Италию.
– Почему ты выбрал Флоренцию?
– Выбрал Флоренцию, потому что знаю, что это красивейший город Европы. Тут топ-команда с богатой историей. Поэтому я сделал такой выбор.
Конечно, мы выбирали вместе с женой, с ребенком, ведь мы семья.
– Чего ты ждешь от этого нового вызова?
– Постараюсь выступить как можно лучше, забить много голов и выиграть много титулов с «Фиорентиной».
– Мы видели твое фото с Рибери. Знаешь других игроков?
– Да, конечно, я знаю других футболистов. Разумеется, я знаю Рибери, Кальехона, Влаховича, Бонавентуру. После двух матчей, которые я посмотрел, я знаю всех игроков.
– Какой номер возьмешь?
– Постараюсь взять 91-й, если он свободен.
– А надпись [на футболке]?
– Просто Кокорин.
– А твое имя, малыш (обращается к сыну Кокорина – прим.)?
– Его зовут Майкл.
– Кокорин-младший. Спасибо! – завершила интервью корреспондент пресс-службы «Фиорентины».
Кокорин сам отвечал на все вопросы на английском языке без переводчика.
KOKORIN | 🎙️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
«Ho scelto Firenze per la sua bellezza. Prenderò il 91» #ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/tKtdoDmGYr