«Новая газета»: экс-игрок «Ливерпуля» Аггер задержан во время протестов в поддержку Навального в Москве

Бывший защитник и сборной Дании Даниэль Аггер был задержан в Москве в субботу во время протестных акций в поддержку Алексея Навального, утверждает «Новая газета».

По данным источника, в понедельник дело экс-футболиста будет рассмотрено Головинским судом.

Его обвиняют в нарушении ст. 20.2, ч. 6.1 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

Аггеру может грозить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест сроком до 15 суток.

Активистка Ольга Тарасова рассказала, что датчанина по неподтвержденной информации судят за «перекрытие дороги». Он провел в ОВД «Левобережный» двое суток.

Тем не менее в самом ОВД сообщили, что иностранец по фамилии Аггер к ним не поступал.

Игровую карьеру бывший капитан сборной Дании завершил в 2016 году.