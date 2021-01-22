Аггер о задержании тезки в Москве: «Это не я. Никогда не говорил, что есть лишь один Даниэль Аггер»

Бывший защитник «Ливерпуля» Даниэль Аггер прокомментировал задержание в Москве в субботу во время акции протеста россиянина с таким же именем.

«Произошла путаница. Я никогда не утверждал, что есть лишь один Даниэль Аггер, и теперь мы наверняка знаем, что есть и другие.

Даниэль Аггер, которого связывают с происшествием в Москве, – это не я. Я цел и невредим, нахожусь в Испании», – написал датчанин.

Сообщалось, что экс-игрок «Ливерпуля» был задержан в Москве. Впоследствии выяснилось, что задержанным оказался россиянин Дмитрий Кендель, который в 2009 году официально сменил имя и стал, таким образом, полным тезкой экс-футболиста. Он родился в 1988 году, тогда как год рождения экс-игрока «Ливерпуля» – 1984-й.

Писали, что в субботу на митинге задержали Даниэля Аггера! Но мы разобрались: все-таки это не бывший защитник «Ливерпуля»