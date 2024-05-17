«Рейнджерс» вышли в финал Восточной конференции. Клуб Панарина – фаворит Кубка Стэнли у букмекеров

«Рейнджерс» победили «Каролину» (5:3) в 6-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграли серию со счетом 4-2.

Команда Артемия Панарина вышла в финал Восточной конференции.

В финале конференции «Рейнджерс» встретятся с победителем пары «Флорида» – «Бостон» (3-2).

Букмекеры считают «Рейнджерс» фаворитами Кубка Стэнли за 3.30. «Флорида» котируется второй за 3.70, «Даллас» идет третьим за 4.00.

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