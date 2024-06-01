Впервые за 10 лет в РПЛ могут подняться 4 команды из Первой лиги

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«Урал» и «Пари НН» могут вылететь из РПЛ.

Оба клуба проиграли первые стыковые матчи. Впервые за 10 лет в РПЛ могут подняться 4 команды из Первой лиги. Последний раз это произошло по итогам сезона-2013/14: «Мордовия» и «Арсенал» вышли напрямую, «Уфа» и «Торпедо» – через стыковые матчи.

В 2024-м «Динамо» Махачкала и «Химки» поднялись в РПЛ напрямую. «Арсенал» и «Акрон» могут выйти через стыковые матчи. Их совместный выход в РПЛ котируется за 1.40.

Ответные матчи пройдут сегодня, 1 июня.

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3 комментария
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Ну что тут скажу 👍👍👍
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Ждем лондонский Арсенал в РФПЛ - тэги врать не могут!
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Хоть РПЛ очистится, жаль только Химки нельзя в ФНЛ вернуть
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