Ройс забил «Реалу» больше, чем всем остальным клубам в ЛЧ. 6.00 – коэффициент на гол Марко в финале

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«Боруссия» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов.

Марко Ройс забил «Реалу» больше, чем всем остальным клубам в ЛЧ – 4 мяча. Также Ройс – единственный действующий футболист «Боруссии», который когда-либо забивал «сливочным».

В нынешнем сезоне ЛЧ немец сыграл 466 минут, отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На гол Ройса в финале предлагается коэффициент 6.00.

Матч пройдет 1 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.

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