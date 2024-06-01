«Боруссия» Д – «Реал»: как игроки БЕТСИТИ ставят на финал Лиги чемпионов

1 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Боруссия» Д и «Реал». Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

Мадридский клуб – рекордсмен по количеству побед в главном еврокубковом турнире. В активе «Реала» 14 титулов.

Испанская команда не проигрывает в финалах ЛЧ с 1998 года. За это время «галактикос» взяли кубок восемь раз, в семи решающих матчах мадридцы победили в основное время.

У «Боруссии» только одна победа в ЛЧ, добытая в сезоне-1996/97. В 2013 году дортмундцы были в финале, но уступили «Баварии».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» не проиграл ни одного матча – восемь побед и четыре ничьи в основное время. «Боруссия» победила в семи встречах турнира, трижды сыграла вничью и дважды уступила.

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Аналитики БЕТСИТИ считают явным фаворитом финала «Реал». На триумф команды Карло Анчелотти предлагают 1.34, на успех коллектива Эдина Терзича дают 3.60.

На победу мадридцев в основное время предлагают 1.65, ничья идет за 4.20, вероятность успеха дортмундцев оценивается в 5.60.

По мнению экспертов, встреча должна стать результативной. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.77, ТМ 2.5 идет за 2.17.

Вероятность того, что соперники обменяются голами, оценивается кэфом 1.76. На противоположный исход «ОЗ:нет» дают 2.06.

Большинство игроков БЕТСИТИ согласно с котировками букмекеров на исход финала Лиги чемпионов. 67% бетторов поставили на «Реал», 20% отдали предпочтение «Боруссии», 13% игроков считают, что основное время встречи завершится вничью.

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