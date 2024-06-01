Шансы «Реала» на победу в финале ЛЧ втрое выше, чем у «Боруссии»! Ловите фрибет до 15к ₽ новым клиентам без депозита от «Фонбет»

«Боруссия» играет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли».

«Дортмунд» лишь раз побеждал в турнире, в 1997-м, а в финал вышел всего в третий раз. «Мадрид» с 14 победами вдвое опережает по трофеям ближайшего преследователя, «Милан», и идет за 15-й наградой.

Команда Карло Анчелотти выступает основательным фаворитом финального матча: 1,60 против 5,30 в основное время при 4,15 за ничью. На итоговую победу «Боруссии» можно поставить за 3,50, а коэффициент на «Реал» совсем смешной – 1,30. Неплохо смотрится линия «обе забьют» за 1,75, но если вы считаете, что голы будут только в ворота немецкого клуба – это 2,90.

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