«Боруссия» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов.

Перед стартом турнира на чемпионство «Боруссии» предлагался коэффициент 41.00. Последний раз сенсационным победителем ЛЧ становился «Порту» Жозе Моуринью с Дмитрием Аленичевым в составе. Победа португальского клуба перед стартом турнира котировалась за 51.00.