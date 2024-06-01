«Боруссия» может стать самым сенсационным победителем ЛЧ за 19 лет. 41.00 – коэффициент на победу перед стартом турнира

Теги Боруссия Дортмунд Жозе Моуринью Порту Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Дмитрий Аленичев Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

«Боруссия» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов.

Перед стартом турнира на чемпионство «Боруссии» предлагался коэффициент 41.00. Последний раз сенсационным победителем ЛЧ становился «Порту» Жозе Моуринью с Дмитрием Аленичевым в составе. Победа португальского клуба перед стартом турнира котировалась за 51.00.

  • Сезон-2003/04: «Порту» – 51.00;
  • Сезон-2004/05: «Ливерпуль» – 11.00;
  • Сезон-2005/06: «Барселона» – 5.00;
  • Сезон-2006/07: «Милан» – 10.00;
  • Сезон-2007/08: «Манчестер Юнайтед» – 9.00;
  • Сезон-2008/09: «Барселона» – 4.00;
  • Сезон-2009/10: «Интер» – 9.50;
  • Сезон-2010/11: «Барселона» – 3.75;
  • Сезон-2011/12: «Челси» – 9.00;
  • Сезон-2012/13: «Бавария» – 4.50;
  • Сезон-2013/14: «Реал» – 5.00;
  • Сезон-2014/15: «Барселона» – 8.00;
  • Сезон-2015/16: «Реал» – 6.50;
  • Сезон-2016/17: «Реал» – 5.50;
  • Сезон-2017/18: «Реал» – 6.00;
  • Сезон-2018/19: «Ливерпуль» – 8.00;
  • Сезон-2019/20: «Бавария» – 4.50;
  • Сезон-2020/21: «Челси» – 8.50;
  • Сезон-2021/22: «Реал» – 9.50;
  • Сезон-2022/23: «Манчестер Сити» – 3.50;
  • Сезон-2023/24: «Боруссия Дортмунд» – 41.00.

Ставки на Спортсе

«Боруссия» – «Реал»: последний матч Крооса и Ройса. Ждет ли нас сенсация в финале ЛЧ?

3 комментария
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Вот это да 👍👍👍
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Надеюсь, что победят
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вперед шмели!
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