Медведев сыграет с Махачем в 3-м круге «Ролан Гаррос». Даниил отдал лишь 1 сет теннисистам из Чехии

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Даниил Медведев сыграет с Томашем Махачем в 3-м круге «Ролан Гаррос».

Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.27. Успех Махача оценивается в 3.70.

Даниил отдал лишь 1 сет теннисистам из Чехии – Иржи Лехечке на «Мастерсе» в Мадриде в начале мая. Однако тогда Медведев получил травму в середине 1-го сета, а затем снялся.

Статистика против чешских теннисистов в полностью сыгранных матчах после перехода во взрослый тур: 8 побед и ни одной отданного сета. Поставить на ТМ3.5 сетов можно за 2.22.

Матч пройдет 1 июня на Корте Сюзан Ленглен. Начало – не ранее 13:30 мск.

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