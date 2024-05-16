Интриги на финише АПЛ: «Сити» бьется за титул, а «МЮ» – за Лигу конференций

В чемпионате Англии наконец-то все команды подравнялись по количеству сыгранных матчей. В лидирующей группе формально интрига вроде бы и есть, но если смотреть на линию букмекеров – все определено. Доверимся цифрам?

«Арсенал»: последняя надежда на соседей

Расклад в чемпионской гонке очень простой – «Сити» нужно победить и титул останется у команды Гвардиолы. При ничьей и равенстве очков «Арсеналу» не придется отменять уже запланированный чемпионский парад из-за +1 по разнице мячей над «горожанами».

С первой четверкой все определилось в середине недели. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» сыграют в Лиге чемпионов.

А вот с точки зрения еврокубков поскромнее – присутствует формальная интрига. «Тоттенхэму» нужно не проиграть «Шеффилду», чтобы обеспечить себе групповой этап Лиги Европы; «Челси» необходимо взять хотя бы одно очко против «Борнмута», чтобы сохранить шестое место (это либо Лига Европы, либо Лига конференций); «Ньюкаслу» нужно набрать очков не меньше, чем «Манчестер Юнайтед» для сохранения шансов на Лигу конференций (дальше рассчитывать на победу «Сити» в финале Кубка Англии).

Особая интрига по команде тен Хаага

Если «Манчестер Юнайтед» все же сможет заскочить на седьмое место в чемпионате Англии, а потом проиграет в финале Кубка «Манчестер Сити», то будет вынужден выходить на поле в рамках квалификации третьего по значимости еврокубка уже 22 августа. Сомнительная перспектива.

С точки зрения репутации Лига конференций точно не поднимет авторитет «Манчестер Юнайтед», а матчи по четвергам будут только раздражать любого тренера. В связи с этим не слишком удивительно, что в последнем туре «дьяволы» идут андердогом на выезде против немотивированного «Брайтона» за 3.20.

Коэффициенты все ниже

В преддверии последнего тура традиционный тренд – на снижение коэффициентов в пользу тех команд, у которых есть существенная мотивация.

«Манчестер Сити» уже идет в линии за 1.09 у некоторых букмекеров. А ведь в соперниках не «Шеффилд» – крепкий «Вест Хэм», провожающий Дэвида Мойеса.

Любопытно, что в сезоне 11/12, когда случился легендарный гол Агуэро, вероятность победы «КПР» над «Манчестер Сити» была выше, чем сейчас у лондонцев.

Схожая динамика и у «Арсенала». Их соперник «Эвертон» набрал 13 очков из 15-ти в последних пяти матчах и пропустил всего один гол. А в линии совсем не верят в Шона Дайча – 1.17 на хозяев, хотя в обычной ситуации коэффициент бы не упал ниже 1.30.

А что совсем любопытно – тренд на понижение «Ливерпуля». Команда провожает Юргена Клоппа в игре с «Вулверхэмптоном» и имеет коэффициент на уровне «Арсенала». Это вызывает большие вопросы, хотя «волки» и в ужасной форме. Такие матчи обычно получаются очень зрелищными и на три результата. Можно вспомнить, что Алекса Фергюсона из АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвич» проводили со счетом 5:5.

Будет ли хотя бы один сюрприз от андердогов в матчах с лидерами?

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan