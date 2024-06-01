На пути к 15-й ЛЧ «Реала» – «Боруссия»! Получите бесплатную ставку 1000 рублей от BetBoom на главный матч евросезона

«Боруссия» и «Реал» встречаются в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Уэмбли».

В последний раз команды играли друг с другом в 2017-м на групповой стадии турнира, и тогда «сливочные» забили сопернику 6 голов в двух матчах (три штуки положил Криштиану Роналду).

В финале-2024 «Реал» считается явным фаворитом с коэффициентом на победу в основное время 1,63. За 5,43 можно поставить на «Боруссию», а если вы полагаете, что за 90 минут команды не выявят победителя, можно зарядить на ничью за 4,17. За 1,69 идет линия «тотал больше 2,5», а за «обе забьют» дают 1,7. Можно поставить и на точный счет: например, за 2:1 в пользу «Реала» дают 8,2, а за 3:1 – 10,7.

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