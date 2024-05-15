Бельский уверен, что «Челси» всухую победит «Брайтон»: «Потому что нет у них нападающих»

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Брайтон» – «Челси».

«Еще до финального тура «Челси» может закрепиться на седьмой строчке АПЛ и гарантировать себе место выше «Манчестер Юнайтед»! Для этого нужно победить «Брайтон» на выезде.

Просто ли это? Отнюдь! «Брайтон» невероятно кусачий: в последнем туре сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1), а в прошлом домашнем матче обыграли «Виллу» (1:0).

Правда, «Челси» пока исторически везло в играх против «Брайтона»: в истории новой АПЛ «чайки» дома победили лондонцев всего один раз (в прошлом году, когда «Челси» тренировал Грэм Поттер, а два из четырех голов «Брайтону» подарили забившие сами себе Тревор Чалоба и Рубен Лофтус-Чик).

Меня терзают сомнения по поводу выдержки «Челси» в этой встрече, особенно после выезда к «Ноттингему». Кажется, играть дома получается значительно лучше. Но сейчас и состав уже более боевитый, и скамейка запасных есть, так что беру победу «Челси» за 2.04 по линии БЕТСИТИ.

Николас Джексон в мае играет бомбезно (в прошлом году получил игрока месяца в Ла Лиге как раз в мае), так что попытаемся поймать его очередной гол за 2.40.

Ну и обе забьют – нет за 3.00! Потому что нет нападающих у «Брайтона», разве что Жоау Педру может подтянуться, но буду надеяться, что бразилец все-таки не подоспеет к этому матчу», – считает Бельский.

Игра пройдет 15 мая и начнется в 21:45 мск.

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