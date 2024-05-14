Азамат Мусагалиев и Райан Рейнольдс – такие разные и так много общего!

Задумывались ли вы, что российский комик Азамат Мусагалиев так похож на актёра Райана Рейнольдса? Нет? А Азамат задумался. И не без оснований.

Почему именно с Райаном? Да у него такое количество общего с исполнителем роли Дэдпула, что удивляется он сам.

Рейнольдс – владелец футбольного клуба «Рэксхем» из Уэльса, который только что оформил себе прописку в третьем по силе дивизионе английского футбола.

У Азамата тоже есть команда – ФК «10», которая выступает в Winline Медиалиге. Скажете: разный уровень? Клуб Рейнольдса совсем недавно был любительским клубом, а не профессиональным.

У Райана есть собственный мобильный оператор Mint Mobile? Так и Азамат – главное лицо одного из крупнейших российских сотовых операторов, который знаменит такими же цветами, как и американский оператор.

Роли в сериалах и кино? Оба оставили серьёзный след в индустрии. Любовь к музыке? Всё это есть и у того, и у другого. Как и одно из самых важных качеств в жизни не только актера, но и любого публичного человека – искромётное чувство юмора.

Азамат ценит качественный алкоголь в хорошей компании и внезапно у него на столе именно джин Aviation, который принадлежит компании Райана. Да и на хорошую музыку у обоих отличный вкус – не зря Азамат выбирает мелодии Тейлор Свифт, с которой так дружен американский актёр и его супруга Блейк Лайвли.

Лишь посмотрев ролик до самого финала, можно понять главную его интригу. В чём она заключается?

В чём единственное пока различие между Азаматом и Райаном? Где их единственный шанс встретиться в ближайшее время? Конечно, на главном футбольным событии России вне стадионов – премии Winline Герои РПЛ, куда Азамат Рейнольдса и приглашает.

Почему бы нам всем не присоединиться к этому приглашению и не позвать Рейнольдса через его социальные сети на премию Winline Герои РПЛ? Вдруг Райан не останется равнодушным.

Торжественную церемонию вручения второй ежегодной футбольную премии Winline Герои РПЛ Российская Премьер-Лига проведёт при поддержке компании Winline 26 мая в Центре Кино «Мосфильм». Посмотреть церемонию можно будет в прямой трансляции в группе Матч ТВ в VK.

Winline Герои РПЛ – главная премия российской футбольной индустрии и самое масштабное её событие. Обладателями наград вновь станут лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители сообщества.