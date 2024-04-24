«Балтика» впервые в сезоне выиграла 2 матча подряд в РПЛ. Сегодня играют с «Краснодаром»

«Краснодар» примет «Балтику» в 21-м туре РПЛ.

Клуб из Калининграда впервые в этом сезоне выиграл два матча подряд в чемпионате – 7:1 с «Ахматом» и 2:1 с «Крыльями».

На победу «Балтики» в сегодняшнем матче дают коэффициент 5.10. «Краснодар» котируется фаворитом за 1.73, ничья идет за 3.80.

Матч пройдет 24 апреля и начнется в 20:30 мск.

Ставки на Спортсе

Овечкин против Панарина. Почему «Рейнджерс» – главный фаворит серии и плей-офф