«Балтика» впервые в сезоне выиграла 2 матча подряд в РПЛ. Сегодня играют с «Краснодаром»
«Краснодар» примет «Балтику» в 21-м туре РПЛ.
Клуб из Калининграда впервые в этом сезоне выиграл два матча подряд в чемпионате – 7:1 с «Ахматом» и 2:1 с «Крыльями».
На победу «Балтики» в сегодняшнем матче дают коэффициент 5.10. «Краснодар» котируется фаворитом за 1.73, ничья идет за 3.80.
Матч пройдет 24 апреля и начнется в 20:30 мск.
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