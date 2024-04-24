«Балтика» впервые в сезоне выиграла 2 матча подряд в РПЛ. Сегодня играют с «Краснодаром»

Теги премьер-лига Россия Балтика Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

«Краснодар» примет «Балтику» в 21-м туре РПЛ.

Клуб из Калининграда впервые в этом сезоне выиграл два матча подряд в чемпионате – 7:1 с «Ахматом» и 2:1 с «Крыльями».

На победу «Балтики» в сегодняшнем матче дают коэффициент 5.10. «Краснодар» котируется фаворитом за 1.73, ничья идет за 3.80.

Матч пройдет 24 апреля и начнется в 20:30 мск.

Ставки на Спортсе

Овечкин против Панарина. Почему «Рейнджерс» – главный фаворит серии и плей-офф

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Даёшь три победы подряд.
+2
-1
+1
Балтика только вперёд 🤘🤘🙏🙏
0
0
0
7 1 над Ахматом это было превосходно, давненько в нашей лиге таких сенсаций не было
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий