Коэффициент на чемпионство ПСВ перед сезоном был выше, чем у «Аякса» с «Фейеноордом». Он выиграл лигу за два тура до конца

ПСВ обыграл в 32-м туре чемпионата Нидерландов «Спарту» со счетом 4:2 и оформил чемпионский титул.

Из 32 матчей ПСВ выиграл 28, трижды сыграл вничью и однажды уступил. На данный момент разница мячей – 107:19.

Коэффициент на чемпионство ПСВ значительно снизился после мощнейшего старта команды – она выиграла все 17 матчей в первом круге.

Изначально перед сезоном победа ПСВ в чемпионате оценивалась в 3.50. На «Аякс» можно было поставить за 2.20, а на «Фейеноорд» – за 3.20.

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