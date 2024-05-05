«Спартак» сыграл всухую четвертый из шести матчей при Слишковиче. Вариант «Пари НН» не забьет» шел за 2.78

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«Спартак» и «Пари НН» закончили вничью 0:0 игру 27-го тура РПЛ в Нижнем Новгороде.

После ухода Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович. При нем команда отыграла шесть матчей, завершив четыре из них без пропущенных голов.

Ранее «Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Зенитом» и победил 2:0 «Динамо» в Кубке России, а также добился нулевой ничьей в игре РПЛ против ЦСКА.

Вариант с сухим матчем «Спартака» против «Пари НН» предлагался за 2.78.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Этот сезон «Спартака» – уже в пятерке самых слабых по игре в гостях. Почти половина матчей – поражения

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

2 комментария
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Так забивать не умеют, толку с этого владения мячом ноль! Зобнин вратаря соперника разминает, щёчкой бьёт
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Мяч держали хорошо. Что касается состава, то создаётся впечатление, что Абаскаль перед отъездом укусил Слишковича и тот тоже стал слушать Бога при выборе игроков в старте.
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