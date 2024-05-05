«Спартак» сыграл всухую четвертый из шести матчей при Слишковиче. Вариант «Пари НН» не забьет» шел за 2.78

«Спартак» и «Пари НН» закончили вничью 0:0 игру 27-го тура РПЛ в Нижнем Новгороде.

После ухода Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович. При нем команда отыграла шесть матчей, завершив четыре из них без пропущенных голов.

Ранее «Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Зенитом» и победил 2:0 «Динамо» в Кубке России, а также добился нулевой ничьей в игре РПЛ против ЦСКА.

Вариант с сухим матчем «Спартака» против «Пари НН» предлагался за 2.78.

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Этот сезон «Спартака» – уже в пятерке самых слабых по игре в гостях. Почти половина матчей – поражения

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