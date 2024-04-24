Овечкин против Панарина. Почему «Рейнджерс» – главный фаворит серии и плей-офф

Встреча Панарина и Овечкина в плей-офф – главная вывеска первого раунда. Форварды уже один раз встречались в плей-офф, и тогда «Вашингтон» вытащил серию с 0-2 с «Коламбусом», а затем выиграл Кубок Стэнли. Но претендует ли «Вашингтон» на что-то в плей-офф? Нет. Конечно, удивить, получится, но «Рейнджерс» обеспечили преимущество в серии с первого матча – сейчас уже 2-0. В этом сезоне по игре на своем льду клуб является лучшим на Востоке. Кроме того, «Рейнджерс» победил в основное время в 5 из 6 последних личных встреч в НХЛ в статусе хозяев площадки до начала серии. Это и продолжилось.

Проход «Нью-Йорк Рейнджерс» идет за 1.01. Да и вообще Нью-Йорк – главный фаворит КС! 6.70 на победу. Кажется, Ови – все.

Позвали экспертов из хоккейного раздела Егора Бульчука и Юрия Безуглого, которые рассказали о том, почему Овечкину пора забыть о трофее.

Бульчук

Завирусившаяся улыбка Овечкина как реакция на выход «Вашингтона» в плей-офф – снисходительный ответ критикам: вы в нас не верили – а мы! а мы!.. Общий уровень исполнителей в «Кэпиталс» ниже среднего, и их попадание в топ-16 – чуть больше, чем просто сенсация. Прыжок выше головы, почти чудо.

Это выглядит как приговор кубковым амбициям, а на самом деле – главное преимущество для команды и ее символа. «Вашингтон» перевыполнил задачу – и расслаблен; Овечкин воткнул 31 гол в регулярке – и расслаблен. Даже 0-4 станут успехом, ведь вместо них могла быть пустота. Нет никакого давления ни снаружи, ни изнутри – только шайба и право распоряжаться ею еще 4-7 игр. Легко представить, как не отягощенный лишним грузом «Кэпиталс» закатывает 1-2 ярких перформанса, а Овечкин забрасывает 2-3 шайбы.

Вряд ли получится больше – танцпол во власти других звезд, и первый по изящным движениям – Артемий Панарин. Уроженец Коркино провел прорывной сезон, но в плей-офф он обычно хуже, чем в регулярке. Преодолеть комплекс в первом раунде будет непросто. Из каждого угла о «Рейнджерс» говорят как о команде, у которой остался один шанс взойти на вершину – здесь, сейчас. Абстрагироваться от этого сложно, и, вероятно, ньюйоркцев будет потряхивать, а Панарин – один из них. Кажется, что напряжение не позволит Артемию раскрыться в полной мере – он закончит серию с показателем «очко за игру», но восхищаться ближайшие две недели будем другими игроками.

Безуглый

Долгие годы считали, что Панарина прокачивали, что он не кубковый и не играет на свою зарплату. Однако Артемий – лучший партнер в карьере многих хоккеистов, от Патрика Кэйна до Алексиса Лафреньера, трижды набирал больше очка за игру в плей-офф, в прошедшей регулярке выбил аж 120 очков. Панарин все больше влияет на партнеров. Нынешние «Рейнджерс» – по сути, его команда.

Ови вновь выбил привычную тридцатку – возраст над ним все еще не властен. Но партнеры у Александра пока не готовы к подвигам – сплошь молодежь, а после Дилана Строума на центральную ось смотреть больно. Одному Овечкину не справиться – вероятно, последним танцем для него будет не долгий плей-офф, а сам выход в кубковые серии.

Овечкин и Панарин – не конкуренты: и они сами, и их команды находятся на ступенях жизненного цикла, от них ждут совершенно разного. Александр в любом случае напомнит нам, что он классный снайпер. Но вряд ли этого хватит. Артемий обязан доказать, что регулярка-2023/24 – не случайность. Но 1,5 очка за игру он вряд ли выбьет. Впрочем, даже если будет набирать среднее по карьере (1,2 очка за матч) – этого «Рейнджерс» должно хватать с запасом.

От «Вашингтона» не жду большего, чем одна победа (хотя не жду и меньшего). «Кэпс» с огромным трудом, во многом вопреки попали в плей-офф, став просто первыми из равно слабых. «Рейнджерс» же – лучшая команда регулярки, и если не доказывать это на деле против самой слабой команды розыгрыша Кубка Стэнли, то и о кубке мечтать не стоит.

Ставки на Спортсе

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Какие рекорды в этом сезоне побил Овечкин? А как он выступит в плей-офф?

Фото: Gettyimages.ru /Matt Slocum, John Munson