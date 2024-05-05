На тотал 13,5 ассистов Месси давали 1.80 перед сезоном. Он набрал их уже девять всего за восемь игр

Теги МЛС Лионель Месси Ставки на спорт Интер Майами Ставки на футбол Ставки

Лионель Месси сделал пять голевых передач всего за тайм в матче «Интера Майами» против «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2). Теперь у него девять ассистов за восемь матчей. Он лидирует по их количеству в МЛС.

Перед стартом сезона предлагался коэффициент 1.80 на тотал 13,5 по голевым передачам Месси – в обе стороны.

«Интер» сыграл 12 матчей. Всего в регулярном сезоне проводятся 34 игры.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Месси почти перебил первоначальный тотал по ассистам всего за треть сезона. «Интер» укрепился в роли фаворита

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

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