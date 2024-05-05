На тотал 13,5 ассистов Месси давали 1.80 перед сезоном. Он набрал их уже девять всего за восемь игр

Лионель Месси сделал пять голевых передач всего за тайм в матче «Интера Майами» против «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2). Теперь у него девять ассистов за восемь матчей. Он лидирует по их количеству в МЛС.

Перед стартом сезона предлагался коэффициент 1.80 на тотал 13,5 по голевым передачам Месси – в обе стороны.

«Интер» сыграл 12 матчей. Всего в регулярном сезоне проводятся 34 игры.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Месси почти перебил первоначальный тотал по ассистам всего за треть сезона. «Интер» укрепился в роли фаворита

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