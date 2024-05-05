У Месси 10 голов в новом сезоне МЛС. Победа в гонке бомбардиров оценена в 3.30

Теги МЛС Лионель Месси Ставки на спорт Интер Майами Ставки на футбол Ставки

Лионель Месси забил очередной гол за «Интер Майами» в победном матче МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) – теперь у него десять мячей в восьми играх.

Месси делит лидерство в списке бомбардиров с Луисом Суаресом, который также забил десять мячей.

Итоговая победа аргентинца в споре бомбардиров котируется за 3.30. Если выиграет Суарес, сыграет коэффициент 5.00. Также 9.00 дают на Гиоргоса Гиакумакиса, 10.00 – на Кристиана Бентеке.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Месси почти перебил первоначальный тотал по ассистам всего за треть сезона. «Интер» укрепился в роли фаворита

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

1 комментарий
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Настоящий король футбола. Играет на 20 процентов но и то показывает лучшую статистику. Это вам не в пустые замыкать в верблюжьей лиги
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