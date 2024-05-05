«Пари НН» проиграл 6 матчей подряд. Сегодня игра со «Спартаком»

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«Пари НН» примет «Спартак» в рамках 27-го тура РПЛ.

Клуб из Нижнего Новгорода уступил в шести последних матчах во всех турнирах.

Букмекеры не считают «Спартак» явным фаворитом встречи, оценивая победу москвичей за высокие 2.22. На ничью дают 3.80, на победу хозяев – 3.20.

Игра пройдет 5 мая, начало – в 19:00 по московскому времени.

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4 комментария
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Седьмой на подходе!
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Сегодня не хочется говорить о важности игры. Есть желание увидеть красивый футбол от команд. И пусть победит сильнейший!
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Пари НН за выживание борется + новый тренер + игра дома + недонастрой Спартака = помним игры с Факелом. Думаю ничья или минимальная победа одной из команд.
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