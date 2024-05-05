У «Зенита» и «Ман Сити» – похожие коэффициенты на чемпионство в РПЛ и АПЛ. Оба – меньше 1.40

Букмекеры определяют «Зенит» явным фаворитом чемпионской гонки в РПЛ и выставляют примерно такой же коэффициент на «Манчестер Сити» в АПЛ.

В РПЛ по 50 очков набрали «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». При этом «Зенит» сыграл 26 матчей, а оба соперника – по 27. Коэффициент на чемпионство «Зенита» – 1.33 Шансы «Динамо» оценены в 5.00, «Краснодара» – в 6.50.

В АПЛ лидирует «Арсенал» с 83 очками после 36 матчей, а у «Ман Сити» – 82 после 35. Итоговая победа «Сити» котируется за 1.36, «Арсенала» – за 3.25.

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