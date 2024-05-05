«Байер» в два раза уступил «Айнтрахту» по угловым, хотя был лидером Бундеслиги по ним, а соперник – четвертым с конца

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«Байер» выиграл на выезде у «Айнтрахта» со счетом 5:1 в 32-м туре Бундеслиги.

Примечательно, что больше угловых в игре подал «Айнтрахт» – десять против пяти у «Байера». До матча клуб из Леверкузена подавал угловые в Бундеслиге в среднем больше остальных – 7,1 за игру, а меньше «Айнтрахта» (4,35) – только три команды в чемпионате.

При этом дома у «Айнтрахта» было 5,27 угловых, а в гостевых матчах «Байера» – 6,33.

Нулевая фора по угловым на «Байер» котировалась за 1.65 и не сыграла.

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