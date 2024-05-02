ПСЖ – Боруссия Дортмунд: прогноз на матч 7 мая 2024, Лига Чемпионов

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Дата матча: 07.05.2024

Место проведения: Парк де Пренс, Париж

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Обзор формы команд

ПСЖ после поражения от Боруссии Дортмунд в первом матче со счетом 1:0 встречается с ними в ответной игре на своем поле. Команда пропускает в последних четырех матчах Лиги чемпионов, но внутренняя форма в Лиге 1 показывает их атакующие способности с 15 забитыми мячами в последних пяти играх. Домашняя статистика ПСЖ очень сильная, так как они не проигрывали в 14 из последних 15 домашних матчей.

Боруссия Дортмунд показывает хорошую форму в Лиге чемпионов, забивая в каждом из последних семи матчей, включая победу над ПСЖ в последнем матче. Команда забила 12 голов в последних пяти играх, но также пропустила 8, что указывает на определенную уязвимость в обороне.

Исторический контекст и текущие тенденции

Оба клуба демонстрируют высокую результативность в последних матчах, сильно забивая, но также пропуская много мячей. Это делает предстоящий матч потенциально открытым и атакующим со стороны обеих команд.

Прогноз и рекомендация

Учитывая текущую форму команд и важность матча в рамках Лиги чемпионов, ожидается, что ПСЖ, используя преимущество домашнего поля, попытается переломить исход противостояния. Однако Боруссия Дортмунд, показывающая уверенность в атаке, вполне способна на сюрприз. Ожидается, что обе команды забьют, учитывая их последние игры и статистику.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за 1.60

Коэффициенты букмекера

  • Победа ПСЖ: 1.55
  • Ничья: 4.9
  • Победа Боруссии Дортмунд: 5.8

Эта ставка основана на атакующих качествах обеих команд и их последних выступлениях в Лиге чемпионов, где они регулярно демонстрировали способность забивать мячи.

Где смотреть матч ПСЖ – Боруссия

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ПСЖ Франция – Боруссия Д Германия
Дата проведения
7 мая, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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