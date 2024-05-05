«Ливерпуль» – лидер по вторым таймам в АПЛ, но не выиграл его у «Тоттенхэма». Сыграл коэффициент 2.01

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в 36-м туре АПЛ со счетом 4:2. В первом тайме команда Юргена Клоппа забила сопернику два безответных гола, после перерыва каждый из клубов отличился по два раза.

«Ливерпуль» выиграл только два вторых тайма в последних шести матчах. Он остается единоличным лидером в АПЛ по этому показателю – добился 25 побед в 36 вторых таймах.

При этом в минувшей игре вариант «Тоттенхэм» не проиграет во втором тайме» оценивался в 2.01.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Еще одна интрига в АПЛ – кто же лучшая домашняя команда? «Ливерпуль», «Сити» и «Арсенал» – почти вровень

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?