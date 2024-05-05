«Ливерпуль» – лидер по вторым таймам в АПЛ, но не выиграл его у «Тоттенхэма». Сыграл коэффициент 2.01

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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в 36-м туре АПЛ со счетом 4:2. В первом тайме команда Юргена Клоппа забила сопернику два безответных гола, после перерыва каждый из клубов отличился по два раза.

«Ливерпуль» выиграл только два вторых тайма в последних шести матчах. Он остается единоличным лидером в АПЛ по этому показателю – добился 25 побед в 36 вторых таймах.

При этом в минувшей игре вариант «Тоттенхэм» не проиграет во втором тайме» оценивался в 2.01.

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