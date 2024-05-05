«Динамо» и «Сочи» отыграли четвертый верховой матч из пяти последних. ТБ2.5 предлагался всего за 1.63

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«Динамо» победило «Сочи» со счетом 3:2 в 27-м туре РПЛ. Причем четыре гола были забиты после 80-й минуты.

Перед игрой ТБ2.5 котировался за 1.63, а ТБ3.5 – за 2.44. В игре прошел даже высокий ТБ4.5 за 4.20.

Из последних пяти матчей между этими соперниками только один не был верховым – когда «Сочи» победил 2:0 в апреле 2023-го. В остальных четырех матчах пробивался верх – «Сочи» играл с «Динамо» 5:1, 2:1, 3:3 и 2:3.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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