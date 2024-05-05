«Челси» забил три безответных гола «Вест Хэму» до перерыва. Команда Почеттино – четвертая в АПЛ по первым таймам

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«Челси» разгромил «Вест Хэм» со счетом 5:0, а три из пяти голов забил в первом тайме к 36-й минуте.

Команда Маурисио Почеттино входит в топ-4 по результатам первых таймов. У нее 12 побед и всего лишь пять поражений.

Лучше показатели только у «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Астон Виллы». «Ливерпуль» в таблице первых таймов идет на шестом месте.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Еще одна интрига в АПЛ – кто же лучшая домашняя команда? «Ливерпуль», «Сити» и «Арсенал» – почти вровень 

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

1 комментарий
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Челси хорош последние несколько игр !!!
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