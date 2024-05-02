Реал Мадрид – Бавария: прогноз на матч 8 мая 2024, Лига Чемпионов

Дата матча: 08.05.2024

Место проведения: Стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид

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Обзор формы команд

Реал Мадрид в последних матчах Лиги Чемпионов показывает хорошую результативность, забив 10 голов в последних 5 матчах, но также пропустив 5. Несмотря на недавний ничейный результат против Баварии (2:2), команда демонстрирует устойчивость на европейском уровне, не проигрывая в последних 6 матчах турнира. Домашняя статистика Реала также впечатляет, с непрерывной серией без поражений в 14 из 15 матчей.

Бавария, с другой стороны, также показывает сильные результаты в Лиге Чемпионов и в последних 5 играх забила 11 голов, но пропустила 7, что говорит о некоторых проблемах в обороне. Бавария не уступала в последних четырех матчах турнира, подтверждая свою способность конкурировать на высоком уровне.

Тактическое соперничество и исторические встречи

Исторические встречи между этими командами часто оказывались напряженными и результативными. Оба клуба имеют сильные атакующие линии и оба регулярно забивают в еврокубках. При этом, последний матч между командами завершился вничью, что указывает на равный уровень соперников.

Прогноз и рекомендация

Учитывая домашние преимущества Реала и их стабильную форму, а также способность Баварии забивать на выезде, ожидается результативный матч. Однако Реал, благодаря поддержке домашних трибун, имеет все шансы взять верх.

Рекомендация: Прогноз на победа Реал Мадрид за 1.85

Коэффициенты букмекера

Победа Реал Мадрид: 1.85

Ничья: 4.2

Победа Баварии: 4.1

Этот прогноз основан на сильной домашней форме Реала и потенциальной уязвимости Баварии в обороне, особенно на выезде против такого сильного соперника, как Реал Мадрид.

Где смотреть матч Реал – Бавария

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