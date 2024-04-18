«Реал» котируется фаворитом полуфинала ЛЧ с «Баварией», «ПСЖ» – в паре с «Боруссией»

Букмекеры назвали фаворитов матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

В паре «Реал» – «Бавария» на выход мадридского клуба в финал дают коэффициент 1.64, на проход мюнхенцев – 2.25.

«ПСЖ» – явный фаворит полуфинала с «Боруссией» за 1.46. На проход клуба из Дортмунда дают коэффициент 2.85.

Первые полуфиналы пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7-8 числа.

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