«Реал» котируется фаворитом полуфинала ЛЧ с «Баварией», «ПСЖ» – в паре с «Боруссией»
Букмекеры назвали фаворитов матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.
В паре «Реал» – «Бавария» на выход мадридского клуба в финал дают коэффициент 1.64, на проход мюнхенцев – 2.25.
«ПСЖ» – явный фаворит полуфинала с «Боруссией» за 1.46. На проход клуба из Дортмунда дают коэффициент 2.85.
Первые полуфиналы пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7-8 числа.
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Месяц назад какие были коэффициенты на проходы Сити,Атлетико,Арсенала или Барселоны?
Ну а то что полуфинал Баварии и Реала будет боевым даже не сомневаюсь.
итог мы знаем
мяч круглый, все может случится, не стоит Реал до стартового свистка в финал отправлять
Вернётся Дэвис, смотрел инфо,что аккурат к 30-му апреля Серж может быть готов.
Но безусловно многое будет зависеть от результата первой встречи.
А уж забить Бавария сможет.
Думается будут результативные матчи,хотя кто знает.
Учитывая отмену правила выездного гола(а Сити бы вышел автоматически) даже результативная ничья дома не самый плохой вариант.
или как по-вашему пары сформировались?