«Реал» котируется фаворитом полуфинала ЛЧ с «Баварией», «ПСЖ» – в паре с «Боруссией»

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Букмекеры назвали фаворитов матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

В паре «Реал» – «Бавария» на выход мадридского клуба в финал дают коэффициент 1.64, на проход мюнхенцев – 2.25.

«ПСЖ» – явный фаворит полуфинала с «Боруссией» за 1.46. На проход клуба из Дортмунда дают коэффициент 2.85.

Первые полуфиналы пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7-8 числа.

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10 комментариев
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Реал с Баварией давно не встречались..нас ждет интересный матч)
+10
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+10
Котировки котировками,но всё решается на футбольном поле.
Месяц назад какие были коэффициенты на проходы Сити,Атлетико,Арсенала или Барселоны?
Ну а то что полуфинал Баварии и Реала будет боевым даже не сомневаюсь.
+4
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Без Гнабри «Баварии» будет очень тяжело против такого «Реала», им нужно сыграть без ошибок в двух матчах и естественно проявить героизм. Здесь 60/40 в пользу Испанцев. А в другой паре вполне равные силы для выхода в финал, несмотря на то, что у ПСЖ есть Мбаппе. Дортмунду по силам дома все закончить, если в гостях сыграют правильно.
+3
-2
+1
ну Баварии легче, когда играет не а статусе фаворита. До 1/4 фаворитами кто считался , ровно наоборот, барса и арсенал , Атлетико и сити))
итог мы знаем
мяч круглый, все может случится, не стоит Реал до стартового свистка в финал отправлять
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+1
Ответ N-6 AlexanderX
Без Гнабри «Баварии» будет очень тяжело против такого «Реала», им нужно сыграть без ошибок в двух матчах и естественно проявить героизм. Здесь 60/40 в пользу Испанцев. А в другой паре вполне равные силы для выхода в финал, несмотря на то, что у ПСЖ есть Мбаппе. Дортмунду по силам дома все закончить, если в гостях сыграют правильно.
Гнабри отличный игрок, но всё будет зависеть от схемы и плана на конкретный матч.
Вернётся Дэвис, смотрел инфо,что аккурат к 30-му апреля Серж может быть готов.
Но безусловно многое будет зависеть от результата первой встречи.
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я не пойму почему на 1/2 финале не разыгрывается жеребьёвка
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А финал Дер Классикер
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Ответ Bayern2004
Гнабри отличный игрок, но всё будет зависеть от схемы и плана на конкретный матч. Вернётся Дэвис, смотрел инфо,что аккурат к 30-му апреля Серж может быть готов. Но безусловно многое будет зависеть от результата первой встречи.
Дэвис хорош в продвижение мяча. В обороне у него куча ошибок и привозов. Я бы на месте Тухеля, как бы это не странно звучало, выпускал его со скамейке. Где то на 60- 70 минуте. Баварии нужно сыграть так, как с Арсеналом во втором матче, если полетят вперед их Реал просто вынесет.
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Ответ N-6 AlexanderX
Дэвис хорош в продвижение мяча. В обороне у него куча ошибок и привозов. Я бы на месте Тухеля, как бы это не странно звучало, выпускал его со скамейке. Где то на 60- 70 минуте. Баварии нужно сыграть так, как с Арсеналом во втором матче, если полетят вперед их Реал просто вынесет.
Как по мне,главное в обороне не допустить "озарения" Упамекано и сыграть надёжно.
А уж забить Бавария сможет.
Думается будут результативные матчи,хотя кто знает.
Учитывая отмену правила выездного гола(а Сити бы вышел автоматически) даже результативная ничья дома не самый плохой вариант.
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Ответ Mustang Shelby
я не пойму почему на 1/2 финале не разыгрывается жеребьёвка
заранее отжеребили же
или как по-вашему пары сформировались?
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