Пожизненный бан за ставки в НБА! Центровой «Торонто» ставил сам и сливал информацию

Бигмен «Торонто» Джонтэй Портер получил пожизненный бан на игру в лиге.

На чем именно попался Портер?

● В матче 26 января против «Клипперс» засекли возросший интерес к ставкам «меньше» на Портера, которые в тот вечер были установлены на отметках 5,5 очка, 4,5 подбора и 1,5 передачи. Также был установлен показатель «больше/меньше» на трехочковые Портера (0,5).

В тот вечер Портер отыграл всего четыре минуты и покинул площадку из-за обострения травмы глаза, которую он получил четырьмя днями ранее в матче с «Мемфисом». Портер не набрал ни одного очка, но сделал 3 подбора и 1 передачу, а также не совершил ни одной дальней попытки, что означает срабатывание всех ставок на «меньше».

● На следующий день в рамках ежедневного отчета для пользователей о результатах ставок букмекерская контора DraftKings объявила, что ставка «меньше» на трехочковые Портера стала самым крупным выигрышем среди всех игроков, сделавших ставки на НБА в тот вечер. Два дня спустя Портер отыграл 19 минут, набрав 12 очков при 7 подборах и 3 передачах.

● 20 марта в матче против «Сакраменто» Портер сыграл всего три минуты, прежде чем покинуть площадку из-за того, что «Рэпторс» назвали «болезнью». Он ни разу не бросил по кольцу и собрал 2 подбора.

В букмекерских конторах показатель «больше/меньше» был установлен на уровне 7,5 очка и 5,5 подбора. На следующий день букмекерская контора DraftKings сообщила в пресс-релизе, что ставки на Портера стали самыми прибыльными в НБА в тот вечер.

● По крайней мере еще одна американская букмекерская контора обнаружила необычный интерес к ставкам на Портера в рассматриваемых матчах.

Источник в букмекерской индустрии сообщил ESPN, что несколько аккаунтов пытались поставить крупные суммы (от 10 000 до 20 000 долларов) на «меньше» у Портера в январском матче против «Клипперс».

Лимиты ставок на «больше/меньше» у игроков НБА различаются в зависимости от букмекерской конторы и клиента, но обычно составляют от тысячи до двух тысяч долларов.

Портер, родной брат звезды «Наггетс» Майкла Портера, ранее заключил двусторонний контракт с «Рэпторс». По нему он этом сезоне заработает 415 000 долларов.

Портер сливал информацию о своем здоровье людям, которые делали ставки

Для комиссионера лиги Адама Сильвера такого рода нарушения правил лиги – самые серьезные.

24-летнего американца дисквалифицировали пожизненно. Согласно заявлению лиги, в ходе расследования обнаружилось, что Портер раскрыл конфиденциальную информацию о состоянии здоровья человеку, который делал ставки на НБА, перед игрой 20 марта.

Другой человек, с которым Портер был знаком и который, как ему было известно, делал ставки на НБА, впоследствии сделал экспресс-ставку на сумму 80 тысяч долларов и выиграл 1,1 миллиона долларов, поставив на то, что Портер не сыграет в матче 20 марта.

Вдобавок к этому, в период с января по март 2024 года, когда Портер играл за «Рэпторс» и «Рэпторс 905», фарм-клуб «Торонто» в G-лиге, он совершил как минимум 13 ставок на матчи НБА, используя аккаунт другого человека. Размер этих ставок варьировался от 15 долларов до 22 тысяч долларов, общая сумма составила 54 094 доллара.

Сумма выплат по этим ставкам – 76 059 долларов, в результате чего чистый выигрыш составил 21 965 долларов. При этом ни одна из ставок не касалась игры, в которой участвовал Портер. Однако он ставил на поражение собственной команды в другом матче.

Портер владел и управлял VIP-счетом в букмекерской конторе FanDuel

Со счета центрового «Торонто» с 2021 по 2023 год было поставлено в общей сложности несколько миллионов долларов, сообщает Action Network со ссылкой на несколько источников, непосредственно знакомых с ситуацией. Портер сделал более 1000 ставок.

По словам одного из источников, FanDuel не принимал ставки на НБА и NCAA от Портера, чей брат Майкл выиграл чемпионство в прошлом году.

Активность аккаунта Портера на FanDuel прекратилась за несколько недель до того, как он подписал двусторонний контракт с «Торонто».

На счету баскетболиста 23 матча в составе «Торонто» в НБА в этом сезоне, в которых он в среднем проводил на паркете 14 минут и 23 секунды, набирая 4,6 очка за матч.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Фото: East News /Christopher Katsarov, ASSOCIATED PRESS