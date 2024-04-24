Николай Оганезов – о запрете ставок должникам: «Букмекерам нужно совершить 30 млн электронных запросов в день. Ни одна программа не сможет такое обработать»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов раскритиковал готовящийся законопроект о запрете ставок для должников и ограниченно дееспособных граждан.

«На ноябрь 2023 года у нас только в банковском секторе 21 млн задолженностей. Чтобы букмекерам в день проверить всех, кто обращается со ставкой, нужно совершить 30 млн электронных запросов в день.

И ни одна база судебных приставов не бьется с требованиями идентификации, то есть они совершенно разные – у букмекера она гораздо шире; и ни одна программа не сможет обработать такое количество запросов.

Понятно, что люди разные, есть злостные неплательщики, но есть и такие, которые в принципе не являются должниками, но по возникшим формальным обстоятельствам попадают в эту зону.

Сгребать всех в кучу и всем запрещать я считаю неправильным», – считает Оганезов.

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