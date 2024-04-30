«Бавария» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

30 апреля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом». Встреча начнется в 22:00.

Мюнхенцы не сумели защитить титул чемпиона Германии, а также выбыли на ранней стадии национального Кубка. Лига чемпионов остается последним шансом для команды Томаса Тухеля завершить сезон с трофеем.

«Реал» уверенно движется к победе в Примере. За пять туров до завершения чемпионата коллектив Карло Анчелотти опережает идущую второй «Барселону» на 11 очков.

«Бавария» выиграла четыре последних матча во всех турнирах. Мюнхенцы победили в восьми из девяти предыдущих домашних поединков.

Мадридцы выиграли в основное время шесть из восьми последних матчей.

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Аналитики БЕТСИТИ считают немецкий клуб фаворитом ответной встречи. На победу «Баварии» предлагается коэффициент 2.33, на успех «Реала» дают 3.20, вероятность ничьи оценивается в 3.60.

По мнению аналитиков, встреча будет результативной. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.69, на ТБ 3.5 дают 2.60.

Бетторы БЕТСИТИ не согласны с котировками букмекеров и отдают предпочтение «Реалу». На победу гостей ставят 55% игроков. 27% верят в успех хозяев, еще 18% выбрали ничейный результат.

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