«Зенит» победил «Спартак», отыгравшись с 0:1. В лайве на камбэк давали 13.00
«Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Петербургский клуб проигрывал 0:1 к 56-й минуте. В лайве на победу «Зенита» можно было поставить с коэффициентом 13.00.
Ответный матч состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.
«Шанхай» Слуцкого – фаворит чемпионата Китая. Стартовали с четырех побед
Педро - бриллиант.
Вендел - топ, который появлением на поле переворачивает игру.
Коваленко и Ахметов - игроки для команд середины таблицы.
Спартак - Москва. Отскочили, две штанги. Обыгрывали ровно один тайм полурезервный состав Зенита на домашнем полном стадионе, забив гол после игры рукой👍🏻
Семака вообще почти не показывали
18 лет парню..
так бы вообще 0-2
А 4-6 место и я с таким составом возьму.
За бабки, ну раз в 100 меньше, чем у Абаскаля
Хоть Усача, и он будет забеги в душ проводить. В итоге просто опустит весь состав и буквально и фактически)