«Зенит» победил «Спартак», отыгравшись с 0:1. В лайве на камбэк давали 13.00

«Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Петербургский клуб проигрывал 0:1 к 56-й минуте. В лайве на победу «Зенита» можно было поставить с коэффициентом 13.00.

Ответный матч состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

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