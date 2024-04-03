«Зенит» победил «Спартак», отыгравшись с 0:1. В лайве на камбэк давали 13.00

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«Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Петербургский клуб проигрывал 0:1 к 56-й минуте. В лайве на победу «Зенита» можно было поставить с коэффициентом 13.00.

Ответный матч состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

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33 комментария
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Итоги матча:
Педро - бриллиант.
Вендел - топ, который появлением на поле переворачивает игру.
Коваленко и Ахметов - игроки для команд середины таблицы.
Спартак - Москва. Отскочили, две штанги. Обыгрывали ровно один тайм полурезервный состав Зенита на домашнем полном стадионе, забив гол после игры рукой👍🏻
+31
-4
+27
Чемодан, вокзал, Испания
+14
-1
+13
вышел основной состав зенита и как же уныло и беспомощно смотрится Спартак...не уж- несколько бразильцев зенита унижают всю российскую премьер лигу...грустно для всех тех кто не болеет за зенит...
+14
-3
+11
Зенит с победой! Шикарные мячи! Педро красавчик!
+9
-1
+8
Абаскаль как истеричка, после каждого эпизода.
Семака вообще почти не показывали
+6
-1
+5
Ответ Андрей Половинкин
Чемодан, вокзал, Испания
Наконец бы уже
+5
0
+5
Педро красавчик!!!
18 лет парню..
+8
-3
+5
Олееее Олаааааа
+5
-1
+4
Спартак только дубль Оренбурга обыграл😆
+5
-1
+4
Второй гол просто красавец!
+3
0
+3
Когда уже от матчей Спартака начнем получать кайф! одно разочарование от матча к матчу!
+3
-1
+2
Ответ П С И Х
этот матч ещё раз показал, что без вечно плачущих бразильских девочек,зенит очень средненький клуб
А Спартак переснимает Крутое Пике? Со своим рыжебородым капитаном?
+3
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+2
Ответ Deca
Абаскаль как истеричка, после каждого эпизода. Семака вообще почти не показывали
На его фоне Тедеско выглядит очень сдержанным
+2
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+2
Ответ npklubertsy@icloud.com
Наконец бы уже
А что то изменится?Я не могу сказать,что команда не играет.Просто разница в уровне исполнителей велика.Или после смены тренеры резко научатся по воротам попадать и мячи принимать?
+6
-4
+2
Ответ Ярослав
я думаю Тедеско вернуть надо, ну по фактам тогда после Кононова каманда была в дерьме, пришёл Тедеско и команда заиграли
Лучше Руя Виторию вернуть, я по 7-1 соскучился...
+1
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Ответ justburn
А Спартак переснимает Крутое Пике? Со своим рыжебородым капитаном?
Видишь, Коваленко игрок уровня Спартака. Если бы не лимит играл бы в Спартаке, а у Зенита был бы сильнее игрок
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Ответ Андрей Петров
симак в перерыве карасеву всё сказал,все видели
причём по делу сказал.
так бы вообще 0-2
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Ответ Андрей Половинкин
Чемодан, вокзал, Испания
бесполезно,абаскаля скорее всего летом продлят ещё,это вам не фидун
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Унылое бесхребетное сборище немотивированных миллионеров. Абаскаль баламут..
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я думаю Тедеско вернуть надо, ну по фактам тогда после Кононова каманда была в дерьме, пришёл Тедеско и команда заиграли
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Спартак идёт в путь регионов. В возможность отыграться с минус 1 во втором матче не верю. Не стану ругать команду, играли с желанием, многое получалось, просто Педро ударил без шансов для вратаря., а Пруцев шансы оставил.
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Спартак в первую лигу
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Ответ 189974087@vkontakte.ru
А что то изменится?Я не могу сказать,что команда не играет.Просто разница в уровне исполнителей велика.Или после смены тренеры резко научатся по воротам попадать и мячи принимать?
Изменится по-любому. Нужен только русский тренер. Буду не популярен, но менталитет русских таков, только из-под кнута. Черчесов, Карпин, Юран. Люди с харизмой, и не дадут просрать. Европейский метод не для нас( И половину Медин, Бонгонд и Ко выкинуть надо. Русские парни хороши, надо подтаскивать их. И пару сильных легионеров типа Мозеса и Промеса. Всех остальных на вынос.
А 4-6 место и я с таким составом возьму.
За бабки, ну раз в 100 меньше, чем у Абаскаля
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Ответ npklubertsy@icloud.com
Изменится по-любому. Нужен только русский тренер. Буду не популярен, но менталитет русских таков, только из-под кнута. Черчесов, Карпин, Юран. Люди с харизмой, и не дадут просрать. Европейский метод не для нас( И половину Медин, Бонгонд и Ко выкинуть надо. Русские парни хороши, надо подтаскивать их. И пару сильных легионеров типа Мозеса и Промеса. Всех остальных на вынос. А 4-6 место и я с таким составом возьму. За бабки, ну раз в 100 меньше, чем у Абаскаля
проблема в игроках. Они сами не верят))
Хоть Усача, и он будет забеги в душ проводить. В итоге просто опустит весь состав и буквально и фактически)
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Перестали играть во втором тайме . Ни движения ни передач , ни открываний .
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Досвидания Абоскаль
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Спартак играл хорошо, но против Бразильцев мы и в СССР были Бессильны.
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Бразильский Пиняев хорош. Рыжего физрука в отставку.
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