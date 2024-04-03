«Шанхай» Слуцкого – фаворит чемпионата Китая. Стартовали с четырех побед

Леонид Слуцкий провел межсезонье в Шанхае и идеально стартовал в чемпионате. Контрольные матчи напоминали карусель, но это была маскировка! Четыре из четырех и статус главного фаворита за 3.80! Раздел «Ставки» на Спортс разбирает линию на команду Лео.

«Шанхай» Слуцкого – фаворит? Теперь официально

«Шеньхуа» в прошлом сезоне – средняя команда, всего 2,17 гола за матч (с учетом противника). 40% сухих матчей, в половине игр забивали обе команды, при этом тотал больше 2,5 мячей проходил лишь в 40% игр. На старте чемпионата БЕТСИТИ выкатил эксклюзивную линию на «Шаньхай» – больше 14 побед шло за 3.50, меньше – 1.26. Попадание в тройку – 4.00, мимо – 1.20. В целом, аналитики не особо верили в успех Слуцкого. Но уже есть первый трофей: «Шанхай Шеньхуа» забрал Суперкубок минимальной победой над «Шанхай Порт» (1:0).

Что теперь?

Четыре победы с общим счетом 8:0. Сначала 1:0 в Суперкубке Китая, затем дважды по 2:0 в чемпионате и вот теперь первый разгром (3:0 на выезде. Команда побеждает только всухую. Важно: других команд со стопроцентным результатом просто нет, а линия на победителя теперь вот такая:

«Шанхай Шеньхуа» – 3.80.

«Шанхай Порт» – 4.00.

«Чжэцзян» – 5.50.

«Шаньдун Тайшань» – 7.00.

«Чэнду Жунчэн» – 8.00.

«Бейцзин Гоань» – 8.50.

«Прежде всего, мы очень рады, что пропустили ноль голов в трех играх. Это заслуга не только вратаря или защитников, но и всей команды», – сказал Слуцкий после четвертой победы подряд. Мэтр!

Слуцкий пока всем доволен. На ютуб-шоу «Суперлига» он кратко поделился впечатлениями с Артемом Дзюбой: «Все прекрасно. Никто не говорит на английском, но все мило кивают, улыбаются и выполняют требования, в отличие от некоторых российских футболистов».

В матчах «Шанхая» Слуцкого происходит много любопытного. Например, в прошлом туре за игру было сразу пять попаданий в штанги/перекладины, причем две из них – подряд после одного удара со штрафного. Чем не повод обратить внимание на линию!

Перед матчем с «Чанчунем» «Шанхай» – фаворит, 1.49 на победу. А на тотал больше 3 мячей – 2.21.

Спортс показывает игры чемпионата Китая, 5 апреля в 10:30 по МСК ждем очередную победу Леонида и его команды.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Фото: Zhu Zheng/XinHua/Global Look Press; East News /»SC Heerenveen v Vitesse Arnhem»/Voetbal International/East News