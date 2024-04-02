Okko после покупки прав на ЛЧ хочет отдать «Матч ТВ» часть трансляций с уже встроенной рекламой букмекера. Телеканал будет сопротивляться (Дмитрий Сергеев)

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев считает, что Okko может отдать «Матч ТВ» часть матчей Лиги чемпионов после покупки прав на трансляцию турнира.

По информации телеграм-канала «Мутко против», Okko будет транслировать ЛЧ с сезона-2024/25.

«Забрав эти права [на трансляцию Лиги чемпионов], Okko хочет отдать «Матч ТВ» часть матчей с уже встроенной туда рекламой букмекера, что «Матч ТВ» по идее невыгодно, и те будут всячески сопротивляться такому обременению.

В УЕФА, в отличие от АПЛ, было всегда требованием показывать 1-2 матча на общедоступном ТВ. Не исключаю, что какие-то другие российские телевизионные каналы также захотят воспользоваться шансом и предложить себя в качестве альтернативной площадки для показа матчей Лиги чемпионов.

Для реализации схемы для покупки прав на Лигу чемпионов Okko использует новую, недавно созданную известными в российском футболе лицами, компанию в Казахстане.

Напоминает схему, по которой некоторые российские букмекеры покупали русскоязычные права на крупнейшие киберспортивные соревнования, неправда ли?» – написал в телеграме Сергеев.

Бывший операционный директор Rambler Group считает, что Okko будет платить за трансляции Лиги чемпионов 20-25 млн евро за сезон. «Матч ТВ», по данным РБК, платит больше – 30-35 млн евро.

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