Okko после покупки прав на ЛЧ хочет отдать «Матч ТВ» часть трансляций с уже встроенной рекламой букмекера. Телеканал будет сопротивляться (Дмитрий Сергеев)

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Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев считает, что Okko может отдать «Матч ТВ» часть матчей Лиги чемпионов после покупки прав на трансляцию турнира.

По информации телеграм-канала «Мутко против», Okko будет транслировать ЛЧ с сезона-2024/25.

«Забрав эти права [на трансляцию Лиги чемпионов], Okko хочет отдать «Матч ТВ» часть матчей с уже встроенной туда рекламой букмекера, что «Матч ТВ» по идее невыгодно, и те будут всячески сопротивляться такому обременению.

В УЕФА, в отличие от АПЛ, было всегда требованием показывать 1-2 матча на общедоступном ТВ. Не исключаю, что какие-то другие российские телевизионные каналы также захотят воспользоваться шансом и предложить себя в качестве альтернативной площадки для показа матчей Лиги чемпионов.

Для реализации схемы для покупки прав на Лигу чемпионов Okko использует новую, недавно созданную известными в российском футболе лицами, компанию в Казахстане.

Напоминает схему, по которой некоторые российские букмекеры покупали русскоязычные права на крупнейшие киберспортивные соревнования, неправда ли?» – написал в телеграме Сергеев.

Бывший операционный директор Rambler Group считает, что Okko будет платить за трансляции Лиги чемпионов 20-25 млн евро за сезон. «Матч ТВ», по данным РБК,  платит больше – 30-35 млн евро.

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75 комментариев
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ждём лч на каналах карусель, охота и рыбалка
+110
0
+110
Ответ Зизуха
ждём лч на каналах карусель, охота и рыбалка
Если канал "охота и рыбалка" берёт корни из диалогов о рыбалке с 7тв, то это даже аутентично!
+59
-1
+58
Даёшь Первый канал и Гусева, а так же НТВ!
+48
-5
+43
Ответ hypnotoad94
Окко можно сберовскими спасибо оплачивать, хоть какой-то плюс, а то их девать некуда.
Сразу видно молодой еще. Спасибо можно еще в аптеках тратить)
+23
0
+23
не хочу я на окко ЛЧ, у них подписка на месяц покупается, на матч-футбол я могу подключать на сутки.
+38
-18
+20
Это будет что то похожее типа sopcast с донатами кучей рекламы букмекера и зачитыванием сообщений из vk🤣
+19
-1
+18
Ответ wshnmn
не хочу я на окко ЛЧ, у них подписка на месяц покупается, на матч-футбол я могу подключать на сутки.
Я хочу на Окко ЛЧ. Лучше куплю подписку на месяц (и так всегда есть на год), и буду смотреть любой матч, где хочу и с нормальными комментаторами.
+22
-11
+11
Ответ OldRedWhite
Буду грустить только по онлайнам Европейских кубков и Бундеслиги . Мой любимый формат ! А остальное почти все или уж точно абсолютно все значимое - можно и через интернет посмотреть
Так на ОККО был бесплатный онлайн Лиги Нации в 2022. Поэтому онлайн ЛЧ думаю они тоже будут делать.
+9
0
+9
Я ж говорил, что требование было показывать 1-2 матча на общедоступном ТВ у УЕФА было. Так не переживайте по поводу бесплатных трансляций, лучше переживайте, что теперь за 174р ЛаЛигу не посмотрите.
+9
-1
+8
Ответ OldRedWhite
Буду грустить только по онлайнам Европейских кубков и Бундеслиги . Мой любимый формат ! А остальное почти все или уж точно абсолютно все значимое - можно и через интернет посмотреть
онлайн кубков это же уефашная тема, а не матч-тв. Поэтому надеюсь, что на Окко онлайн тоже будет
+7
-1
+6
Буду грустить только по онлайнам Европейских кубков и Бундеслиги .
Мой любимый формат !
А остальное почти все или уж точно абсолютно все значимое - можно и через интернет посмотреть
+7
-2
+5
Ответ Pigmalion
Я ж говорил, что требование было показывать 1-2 матча на общедоступном ТВ у УЕФА было. Так не переживайте по поводу бесплатных трансляций, лучше переживайте, что теперь за 174р ЛаЛигу не посмотрите.
А её разве смотрят?
+7
-3
+4
Ответ Красная стрела
Даёшь Первый канал и Гусева, а так же НТВ!
Ещё бы :
Ленинский университет миллионов, была на Первом такая передача !
А остальные все уже вернули ))
+5
-1
+4
Окко можно сберовскими спасибо оплачивать, хоть какой-то плюс, а то их девать некуда.
+4
0
+4
Ответ Folio
Если канал "охота и рыбалка" берёт корни из диалогов о рыбалке с 7тв, то это даже аутентично!
Никита Баженов )))
+6
-2
+4
Может Виктору Гусеву разрешат матч Лиги чемпионов прокомментировать на первом. Я бы посмотрел на это.
+3
0
+3
Где легенда Матч тв Канделаки? Почему до сих пор нам не объяснили, что прострать трансляции ЛЧ, это на самом деле победа!?
+3
0
+3
Надо Рент тв продать часть. Там есть парочка ведущих, Чапман, Прокопенко
+2
0
+2
Ответ Максим Черкашин
Сетка Рен тв. Выпуск передач о том как рептилоиды с планеты Нибиру основали триединую Русь. Матч Лиги Чемпионов. Западный кинофильм. 😂😂😂😂😂😂🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎
Смех смехом, но Рен ТВ может такое провернуть
+3
-1
+2
Ответ Зизуха
ждём лч на каналах карусель, охота и рыбалка
Сетка Рен тв.
Выпуск передач о том как рептилоиды с планеты Нибиру основали триединую Русь.
Матч Лиги Чемпионов.
Западный кинофильм.
😂😂😂😂😂😂🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎
+5
-3
+2
Ответ Зизуха
ждём лч на каналах карусель, охота и рыбалка
Архыз )
+2
0
+2
Ответ Виталий Губарев
Это будет что то похожее типа sopcast с донатами кучей рекламы букмекера и зачитыванием сообщений из vk🤣
Меня забавляет, что кто-то им готов донатить суммы сопоставимые со стоимостью подписки. То есть ты так же слушаешь эфир Матча, так еще и дополнительные голоса и заморочки с трансляциями.
+3
-1
+2
Ответ wshnmn
не хочу я на окко ЛЧ, у них подписка на месяц покупается, на матч-футбол я могу подключать на сутки.
это где такая функция? я помню они раньше матчи-доступ на единчный рестрим продавали по 100 рублей
сейчас вижу доступ через подписку только
+2
0
+2
Ответ Зизуха
ждём лч на каналах карусель, охота и рыбалка
Рен-тв?
+1
0
+1
Ответ Folio
Если канал "охота и рыбалка" берёт корни из диалогов о рыбалке с 7тв, то это даже аутентично!
Да, корни оттуда.
И до 7тв выходила еще и на ртр
+1
0
+1
Ответ arspurs9
Я хочу на Окко ЛЧ. Лучше куплю подписку на месяц (и так всегда есть на год), и буду смотреть любой матч, где хочу и с нормальными комментаторами.
Ага, только пусть сервера нормально настроят, чтоб на пиковые матчи (эль класико, привет) не было постоянных лагов и зависаний (инет 600 мбит/сек если что)
+1
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+1
Ответ Stas_M
Сразу видно молодой еще. Спасибо можно еще в аптеках тратить)
Через мегамаркет их вообще на что угодно тратить можно. Хоть на технику, хоть на одежду, хоть на продукты. Но понятно не в каждом городе доступно.
+1
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+1
Ответ Зизуха
ждём лч на каналах карусель, охота и рыбалка
А матчи "Спартака" на канале "Шансон".
+3
-2
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"Не исключаю, что какие-то другие российские телевизионные каналы также захотят воспользоваться шансом и предложить себя в качестве альтернативной площадки для показа матчей Лиги чемпионов."
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Сами не захотят! Вспомните, как федеральный НТВ с большой неохотой показывал ЛЧ и позднее один матч тура РПЛ. Они с огромным удовольствием отказались от этого, когда запустился Матч ТВ.
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Помню лч была по НТВ
+1
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