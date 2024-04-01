Выплаты по контракту «Матч ТВ» с УЕФА – 30–35 млн евро за сезон. 80% покрывают доходы от продажи рекламы букмекерам

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА бизнес телевидение Ставки на спорт Матч ТВ Лига Ставок деньги Okko Sports.ru – Казахстан Футбол

Большую часть расходов на еврокубки «Матч ТВ» компенсирует за счет букмекеров.

Ранее стало известно, что телеканал, вероятно, больше не будет показывать Лигу чемпионов из-за того, что УЕФА без тендера передал права на трансляции игр казахстанской Quest Media, и договориться с этой компанией пока не удается. Скорее всего, со следующего сезона матчи будет показывать Okko.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил, что контракт с Союзом европейских футбольных ассоциаций заканчивается в этом году.

По данным РБК, сумма договора составляет 30–35 млн евро за сезон. Действующее соглашение окупается благодаря продаже рекламы букмекерским компаниям – поступления покрывают около 80% расходов.

«Предложение казахстанской фирмы-посредника находится в тех же пределах, однако обязательным пунктом в контракте прописано рекламное время букмекерской компании «Лига Ставок». Таким образом, расходы телеканала вырастут в несколько раз и окупить их не выйдет», – говорится в материале РБК.

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26 комментариев
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Ответ encaro_one
Интересно, как в далёком прошлом без лудоманов и без нон-стоп рекламы "народного достояния" жили "Спорт", ВГТРК, НТВ и "НТВ-Плюс" Или букмекеры это золотое дно, имея которых не нужно привлекать иную коммерческую рекламу.
Рекламировали алкоголь и табачные продукты.
+28
-1
+27
Такие бабки, конечно, не окупятся, тем более у нас в стране. Тут одни любители дармовщины, которые потом на рекламу буков будут жаловаться на бесплатном канале. (Да-да, на наши налоги)))
+15
-1
+14
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Ворота цирка починили? Уже выступаете?
+16
-4
+12
Интересно, как в далёком прошлом без лудоманов и без нон-стоп рекламы "народного достояния" жили "Спорт", ВГТРК, НТВ и "НТВ-Плюс"
Или букмекеры это золотое дно, имея которых не нужно привлекать иную коммерческую рекламу.
+10
-4
+6
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Получается вы дальше группового этапа раньше и не смотрели ?
+6
-1
+5
Ответ rigobersong
Дело не в том, что люди не готовы платить, а в том что нет достаточно качественной платформы которая могла бы предоставить удобный доступ ко всем матчам. Вот если бы мне дали возможность смотреть топ-5 лиг, РПЛ и все еврокубки в одном удобном приложении на ТВ, без лагов и с понятным интерфейсом, я бы и несколько тысяч в месяц платил. Может стоит начать сначала с того, почему плейлисты за пару долларов или даже бесплатные приложения адаптированы лучше для просмотра, чем каналы того же Матча:))
У МатчТв хорошее приложение, которое ты даже не открывал, ибо не вылазишь из комментов спортса))
+5
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+5
Ответ Заборостроитель
А какая вероятность, что сбер окупит свои затраты?😏
У них главная цель не окупить затраты, а привлечь новых зрителей в сервис окко, у матча под рукой такого сервиса нет, только спорт
+4
0
+4
Ответ encaro_one
Интересно, как в далёком прошлом без лудоманов и без нон-стоп рекламы "народного достояния" жили "Спорт", ВГТРК, НТВ и "НТВ-Плюс" Или букмекеры это золотое дно, имея которых не нужно привлекать иную коммерческую рекламу.
Не было таких цен на права
+4
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+4
А для каких стран выкупил права на показ ЛЧ казахстанская "Quest Media"?
+3
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+3
Ответ Фанат спорта01
Рекламировали алкоголь и табачные продукты.
В 1996-98 году был запрет крепких напитков на ТВ, а с 2004 года даже пиво рекламировалось лишь после 22 часов вечера.
ТВ реклама табака еще раньше была запрещена, может в 1995-96
+2
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Ответ Золото Винтаж
Не было таких цен на права
Но и реклама пропорционально меньше стоила.
Вон, только в этом году стоимость тв-минуты рванула на 20-40%, даже с учетом ухода крупных рекламодателей из России.
+2
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Ответ Жозеп Гвардиола
Отличная новость если уйдет к сберу. Комментаторы и программы после патча в перерыве у окко гораздо лучше как по мне
Там телочки в студии сидят красивые, которые «разбираются в футболе»
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+1
Отличная новость если уйдет к сберу. Комментаторы и программы после патча в перерыве у окко гораздо лучше как по мне
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У OKKO неплохое приложение,довольно таки удобное, но иногда к сожалению бывает лагает! Кстати плюсом перехода на OKKO вижу возможный выбор любого матча ЛЧ,а не того, который поставили в сетку трансляции!
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Ответ Oleg Kostin
Там телочки в студии сидят красивые, которые «разбираются в футболе»
Зачем ты смотришь студию на матче? 🙁
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Ответ Пацанчик реальный
У OKKO неплохое приложение,довольно таки удобное, но иногда к сожалению бывает лагает! Кстати плюсом перехода на OKKO вижу возможный выбор любого матча ЛЧ,а не того, который поставили в сетку трансляции!
Только на матч, тоже выбор то был на сайте, и один топ матч бесплатно гарантировано показывали для всех, а окко это платно и у кого хорошее интернет соединение. Такое себе
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Ответ encaro_one
Интересно, как в далёком прошлом без лудоманов и без нон-стоп рекламы "народного достояния" жили "Спорт", ВГТРК, НТВ и "НТВ-Плюс" Или букмекеры это золотое дно, имея которых не нужно привлекать иную коммерческую рекламу.
Так раньше алкоголь только так рекламировали и табак, за счёт этого и жили)
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Комментарий удален пользователем
Ответ Ogramoon
У них главная цель не окупить затраты, а привлечь новых зрителей в сервис окко, у матча под рукой такого сервиса нет, только спорт
У них нет целей, главное попилить выделяемые бабки, потом компенсируется госбаблом, тут вроде даже продукт какой то создали..
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Так наоборот получается, с ЛЧ, нужен как Фаринелли-кастрат, а без ЛЧ, кастрат без Фаринелли!
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Зачем оскорблять певцов
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Не только в Росии перемены, по показу матчей Лига Чемпионов. В Польше, в Турции, в Португальском тв тоже, просто у них есть много спортивных каналов в кабелном и иптв вещание, а вот у ОККО даже один, но не нормальный иптв канал.
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Плохая новость
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