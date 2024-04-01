Выплаты по контракту «Матч ТВ» с УЕФА – 30–35 млн евро за сезон. 80% покрывают доходы от продажи рекламы букмекерам

Большую часть расходов на еврокубки «Матч ТВ» компенсирует за счет букмекеров.

Ранее стало известно, что телеканал, вероятно, больше не будет показывать Лигу чемпионов из-за того, что без тендера передал права на трансляции игр казахстанской Quest Media, и договориться с этой компанией пока не удается. Скорее всего, со следующего сезона матчи будет показывать .

Генеральный продюсер « » Александр Тащин подтвердил, что контракт с Союзом европейских футбольных ассоциаций заканчивается в этом году.

По данным РБК, сумма договора составляет 30–35 млн евро за сезон. Действующее соглашение окупается благодаря продаже рекламы букмекерским компаниям – поступления покрывают около 80% расходов.

«Предложение казахстанской фирмы-посредника находится в тех же пределах, однако обязательным пунктом в контракте прописано рекламное время букмекерской компании «Лига Ставок». Таким образом, расходы телеканала вырастут в несколько раз и окупить их не выйдет», – говорится в материале РБК.