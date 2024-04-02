Уже завтра – «Спартак» – «Зенит»! Гости круче по угловым и во вторых таймах, а хозяева пропустят минимум дважды

Кубок России возобновляется на этой неделе, но центральный матч, конечно, «Спартак» – «Зенит» в среду, 3 апреля. Вывеска грандиозная, встреча в сезоне уже третья (а будет и четвертая).

Что же там по трендам, коэффициентам и судейским моментам?

Букмекеры верят в голы, но не в «Спартак»

«Зенит» – явный фаворит противостояния. На выход дают всего 1.36, а проход «Спартака» оценивается в 3.04. Напомним, будет еще второй матч в Санкт-Петербурге через две недели.

А в первой игре – коэффициент 2.19 на победу «Зенита» и 3.56 на успех «Спартака». Непроигрыш хозяев оценивается в 1.81.

От матча ждут голов – всего 1.70 на ТБ2.5 и 2.42 – на ТМ2.5. И это несмотря на недавние 0:0 в Петербурге в матче чемпионата.

«Зенит» превзойдет «Спартак» по угловым и будет лучше во втором тайме

Что интересного есть в трендах:

● «Зенит» с отрывом в РПЛ лидирует по угловым – 6,67, «Спартак» подает ровно на один меньше – 5,67. У «Зенита» в гостях – 6,64, у «Спартака» дома – 6,33.

Если «Зенит» победит «Спартак» по угловым, сыграет коэффициент 1.66. Есть «Зенит» и с нулевой форой по угловым, но всего за 1.53.

● «Зенит» – лучшая гостевая команда РПЛ, выиграно шесть матчей из 11, проиграно только два. «Спартак» тоже проиграл дома только дважды.

Статистику мы помним – «Спартак» не может выиграть у «Зенита» с 2017 года. Пока перекос все равно в пользу гостей по многим раскладам. И 1.62 есть с нулевой форой на «Зенит».

● «Зенит» лучше остальных в РПЛ по таймам, но разница во второй половине между командами видна особо. У петербургской – всего три проигранных вторых тайма и десять выигранных. «Спартак» же проиграл треть – семь раз – и победил только в пяти.

Хуже «Спартака» во вторых таймах играют только три команды РПЛ, это удивительно. Нулевая фора на «Зенит» после перерыва есть за 1.60, а вариант с -0.25 – за 1.98.

● Если брать матчи РПЛ, то в последних семи «Зенит» пять раз забивал не меньше двух голов. Сюда же – 4:0 в игре за Суперкубок. Впрочем, в двух предыдущих матчах Кубка «Зенит» «Спартаку» не забил – 0:3 и 0:0.

Тем не менее тотал больше 1.5 голов «Зенита» есть за 1.84. Но рискованно – матч гостевой.

Судья – снова Карасев, но по карточкам – вопрос

Сергей Карасев обслужит матч «Спартака» и «Зенита» третий раз в сезоне. Что было в первых двух по карточкам?

Тут, пожалуй, тенденций не найти. В августовском матче в Москве (победа «Зенита» 3:1) Карасев раздал по одной желтой карточке, а в мартовском в Санкт-Петербурге (0:0) – насыпал зенитовцам пять и спартаковцам четыре.

В общем, все будет зависеть от хода игры. Пока букмекеры дают 2.20 на победу «Спартака» по желтым карточкам и 2.50 – на «Зенит». Если их будет не меньше пяти, сыграет коэффициент 1.65. А если меньше – 2.10.

Кто получит первую желтую? Тут тоже почти ровно – спартаковец за 1.83 или зенитовец за 1.94. Кстати, в РПЛ меньше всех желтых карточек получают игроки «Зенита» (1,38 в среднем за игру), о «Спартаке такого не скажешь (2,05) – чаще него от этих наказаний страдают только пять команд.

«Зенит» – главный фаворит Кубка, «Спартак» – третий претендент

Напоминаем котировки. Победа «Зенита» в турнире оценивается в 2.35. Можно поставить и на то, что «Зенит» не выиграет Кубок – за 1.59.

Дальше идет ЦСКА за 5.50, и только следом – «Спартак» за 7.50. У остальных команд коэффициенты от 12.00 (на «Динамо») и выше (например, 15.00 на «Локомотив»).

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Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет в среду, 3 апреля. Начало – в 20:30 по московскому времени. В следующем туре РПЛ соперники совсем разные: у «Спартака» гостевое дерби с «Динамо», а «Зенит» примет «Балтику».

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Михаил Киреев