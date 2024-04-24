«Зенит» может подписать контракт с BetBoom или Winline на 800 млн рублей. «Спартак» и «Динамо» получают по миллиарду
«Зенит» может подписать спонсорский контракт с букмекером на 800 млн рублей.
«BetBoom и Winline бьются за право спонсировать «Зенит».
Обе компании дают по 800 млн рублей за сезон, но если у BetBoom в этой сумме больше чистых денег, то у Winline – меньше. Часть идет напрямую в клуб, часть сам букмекер тратит на медийку, рекламу в городе, матч-дей и прочее», – написал в телеграме Иван Карпов.
БК Winline – действующий спонсор клуба из Санкт-Петербурга. Сообщалось, что букмекер платит «Зениту» 250 млн рублей в год.
В декабре Winline переподписал контракт со «Спартаком» – сообщалось, что теперь москвичи будут получать 1 миллиард рублей в год. Это самый крупный контракт в РПЛ – столько же получает только «Динамо» от BetBoom.
Они бы и иные прибыльные вещи легализовали, если бы не проводили политику "традиционных ценностей".