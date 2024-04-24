«Зенит» может подписать контракт с BetBoom или Winline на 800 млн рублей. «Спартак» и «Динамо» получают по миллиарду

« » может подписать спонсорский контракт с букмекером на 800 млн рублей.

«BetBoom и Winline бьются за право спонсировать «Зенит».

Обе компании дают по 800 млн рублей за сезон, но если у BetBoom в этой сумме больше чистых денег, то у Winline – меньше. Часть идет напрямую в клуб, часть сам букмекер тратит на медийку, рекламу в городе, матч-дей и прочее», – написал в телеграме Иван Карпов.

БК Winline – действующий спонсор клуба из Санкт-Петербурга. Сообщалось, что букмекер платит «Зениту» 250 млн рублей в год.

В декабре Winline переподписал контракт со « » – сообщалось, что теперь москвичи будут получать 1 миллиард рублей в год. Это самый крупный контракт в – столько же получает только « » от BetBoom.

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