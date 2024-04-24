«Зенит» может подписать контракт с BetBoom или Winline на 800 млн рублей. «Спартак» и «Динамо» получают по миллиарду

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Ставки на спорт Ставки на футбол Winline Ставки на сегодня Ставки

«Зенит» может подписать спонсорский контракт с букмекером на 800 млн рублей.

«BetBoom и Winline бьются за право спонсировать «Зенит».

Обе компании дают по 800 млн рублей за сезон, но если у BetBoom в этой сумме больше чистых денег, то у Winline – меньше. Часть идет напрямую в клуб, часть сам букмекер тратит на медийку, рекламу в городе, матч-дей и прочее», – написал в телеграме Иван Карпов.

БК Winline – действующий спонсор клуба из Санкт-Петербурга. Сообщалось, что букмекер платит «Зениту» 250 млн рублей в год.

В декабре Winline переподписал контракт со «Спартаком» – сообщалось, что теперь москвичи будут получать 1 миллиард рублей в год. Это самый крупный контракт в РПЛ – столько же получает только «Динамо» от BetBoom.

Ставки на Спортсе

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Когда уже запретят рекламу этих букмекерских помоек
+13
-3
+10
Буки - зло. Лучше с пивоварами контракт рекламный подписать.
+5
-2
+3
Меньше Спартака и Динамо? зачем Зениту это?
+3
-1
+2
Ответ Ivan Girugamesh
Когда уже запретят рекламу этих букмекерских помоек
Не раньше,чем вернут пиво на стадионы
+1
0
+1
Ответ Ivan Girugamesh
Когда уже запретят рекламу этих букмекерских помоек
Запрещать нужно не рекламу, а сам бизнес. Четыре игорные зоны есть, туда и едьте свои гроши сливать 😎
+1
0
+1
Закроют ,когда Дзюба в реал перейдет
0
0
0
Не кажется, что 400 миллиардов евро, спонсируемые "Газпромом", поддерживаемые в буквальном смысле государством и являющиеся одним из крупнейших транжир в лиге, нуждаются в деньгах
0
0
0
Ответ Ivan Girugamesh
Когда уже запретят рекламу этих букмекерских помоек
Это приносит адовые деньги. Никогда!
Они бы и иные прибыльные вещи легализовали, если бы не проводили политику "традиционных ценностей".
0
0
0
Ответ Игорь Новиков
Меньше Спартака и Динамо? зачем Зениту это?
зенит всегда будет позади...Москва всегда будет футбольной столицей!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий