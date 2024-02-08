Марсель – Аталанта: прогноз на матч 2 мая 2024, Лига Европы
Дата матча: 2 мая 2024 года
Место проведения: Велодром, Марсель
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Обзор данных:
Марсель:
- Последний результат: Победа 2:1 над Лансом в Лиге 1.
- В Лиге Европы: Победа 1:0 над Бенфикой.
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Домашняя статистика: Не проигрывает в 14 из 15 последних матчей дома.
Аталанта:
- Последний результат: Победа 2:0 над Эмполи в Серии А.
- В Лиге Европы: Поражение 0:1 от Ливерпуля.
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- В гостях: Победы в 3 последних матчах.
Прогноз:
- Обе команды показывают хорошую результативность в недавних играх.
- Марсель имеет преимущество домашнего поля и в последних матчах демонстрирует стабильную игру.
- Аталанта показывает себя сильной в гостевых матчах и имеет впечатляющий результат в забитых голах.
- Учитывая статистику обеих команд, можно ожидать открытую игру с забитыми голами с обеих сторон.
Прогноз на тотал матча:
- Рекомендация: ТБ 2,5.
- Коэффициенты: ТБ 2,5 – 1,87; ТМ 2,5 – 1,93.
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- Дата проведения
- 2 мая, 22.00, «Оранж Велодром»