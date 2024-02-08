Марсель – Аталанта: прогноз на матч 2 мая 2024, Лига Европы

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Дата матча: 2 мая 2024 года

Место проведения: Велодром, Марсель

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Обзор данных:

Марсель:

  • Последний результат: Победа 2:1 над Лансом в Лиге 1.
  • В Лиге Европы: Победа 1:0 над Бенфикой.
  • Забитые голы в последних 5 играх: 8
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
  • Домашняя статистика: Не проигрывает в 14 из 15 последних матчей дома.

Аталанта:

  • Последний результат: Победа 2:0 над Эмполи в Серии А.
  • В Лиге Европы: Поражение 0:1 от Ливерпуля.
  • Забитые голы в последних 5 играх: 10
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
  • В гостях: Победы в 3 последних матчах.

Прогноз:

  • Обе команды показывают хорошую результативность в недавних играх.
  • Марсель имеет преимущество домашнего поля и в последних матчах демонстрирует стабильную игру.
  • Аталанта показывает себя сильной в гостевых матчах и имеет впечатляющий результат в забитых голах.
  • Учитывая статистику обеих команд, можно ожидать открытую игру с забитыми голами с обеих сторон.

Прогноз на тотал матча:

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Марсель Франция – Аталанта Италия
Дата проведения
2 мая, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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