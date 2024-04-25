«Ливерпуль» выпал из чемпионской гонки АПЛ – коэффициент на титул подскочил до 25.00

Теги Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Ливерпуль» перестал котироваться одним из фаворитов чемпионата Англии.

После поражения от «Эвертона» (0:2) коэффициент на чемпионство команды Юргена Клоппа подскочил до 25.00.

Борьбу за титул продолжают только две команды – «Ман Сити» (1.60) и «Арсенал» (2.50).

Лондонцы лидируют в турнирной таблице АПЛ, на 4 очка опережая «Сити», у которого есть два матча в запасе.

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9 комментариев
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Ответ Алексей Фирстов
Хотелось бы чемпионства Арсенала! Они проиграли Сити в прошлом сезоне, Тотенхему в позапрошлом! Пора показать доминацию и закончить первыми!
причем тут вообще тоттенхем?
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+2
Хотелось бы чемпионства Арсенала! Они проиграли Сити в прошлом сезоне, Тотенхему в позапрошлом! Пора показать доминацию и закончить первыми!
+5
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Ответ Андрей Andrey
Ну если так то у Ливерпуля хоть какой-то есть кубок. А вот у Сити или Арсенала в этом сезоне может быть вообще ничего 🤣🤣🤣
Согласен Ливерпуль с КАЛом
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Ответ Karra
причем тут вообще тоттенхем?
Потому что в позапрошлом сезоне Арсенал проиграл в самом конце сезона путевку в ЛЧ Тотенхему опережая его постоянно до этого в сезоне. Учите мат. часть!
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Ответ Karra
причем тут вообще тоттенхем?
ну, тут либо раздельно, либо с восклицательным знаком вместо вопроса :)
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