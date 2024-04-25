«Ливерпуль» выпал из чемпионской гонки АПЛ – коэффициент на титул подскочил до 25.00

«Ливерпуль» перестал котироваться одним из фаворитов чемпионата Англии.

После поражения от «Эвертона» (0:2) коэффициент на чемпионство команды Юргена Клоппа подскочил до 25.00.

Борьбу за титул продолжают только две команды – «Ман Сити» (1.60) и «Арсенал» (2.50).

Лондонцы лидируют в турнирной таблице АПЛ, на 4 очка опережая «Сити», у которого есть два матча в запасе.

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