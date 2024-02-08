Фиорентина – Брюгге: прогноз на матч 2 мая 2024, Лига Конференций

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Дата матча: 2 мая 2024 года

Место проведения: Артемио Франки, Флоренция

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Фиорентина показывает стабильные результаты, не проигрывая 5 из последних 7 матчей и сумев забить 11 голов за последние 5 игр в Лиге Конференции. Они также недавно одержали уверенную победу 5:1 в Серии А, что поднимает их уверенность.

С другой стороны, Брюгге имеет впечатляющую серию из 3 побед в Лиге Конференции и 12 побед в высшей лиге. Их оборона также в форме, не пропустив ни одного гола в 3 последних матчах в Лиге Конференции.

Учитывая, что у Фиорентины домашнее преимущество, их хорошая атака, но также и их некоторые проблемы с обороной в последних матчах, а также форма и стабильность Брюгге, вероятно, будет захватывающий и результативный матч.

Прогноз на матч: Матч обещает быть результативным, с обеими командами забивающими. Фиорентина вероятно забьет, но также и пропустит, в то время как Брюгге, сохраняя свою хорошую форму, также забьет.

Рекомендуемая ставка:

С учетом формы и стабильности Брюгге, их высокие шансы забить, а также недавние проблемы с обороной у Фиорентины, предполагается, что Брюгге, вероятно, не проиграет с большим отрывом.

Где смотреть матч Фиорентина – Брюгге

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Фиорентина Италия – Брюгге Бельгия
Дата проведения
2 мая, 22.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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