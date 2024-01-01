Динамо — Спартак: прогноз на матч 1 мая 2024, Фонбет Кубок России
Дата матча: 1 мая 2024 года
Место проведения: ВТБ-Арена, Москва
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Анализ данных:
Динамо:
В последних 5 матчах забило 12 голов и пропустило 6.
Спартак:
Забил 8 голов и пропустил 4 в последних 5 играх.
Статистика команд:
- Динамо показывает высокую результативность, забивая в среднем 2.4 гола за игру.
- Спартак неплохо защищается, пропуская в среднем 0.8 гола за игру, но также забивает в среднем 1.6 гола за игру.
Личные встречи:
Последние 20 матчей: 11 побед Спартака, 5 ничьих, 4 победы Динамо.
Прогноз:
- Динамо в последних матчах показало хорошую атакующую игру, забивая много голов.
- Спартак не проигрывает часто, и в последних встречах с Динамо демонстрировал стабильные результаты.
- Обе команды имеют потенциал забивать, но у Спартака преимущество в обороне.
Рекомендуемая ставка:
- Обе команды забьют (учитывая результативность Динамо и стабильность Спартака).
- Тотал больше 2.5 голов (учитывая результативность обеих команд в последних матчах).
Коэффициенты (Fonbet):
- Обе команды забьют (Да): 1.47
- Тотал больше 2.5 голов: 1.55.
Где смотреть матч Динамо – Спартак
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- Дата проведения
- 1 мая, 18.00, «ВТБ Арена»