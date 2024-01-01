Динамо — Спартак: прогноз на матч 1 мая 2024, Фонбет Кубок России

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Дата матча: 1 мая 2024 года

Место проведения: ВТБ-Арена, Москва

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Анализ данных:

Динамо:

В последних 5 матчах забило 12 голов и пропустило 6.

Спартак:

Забил 8 голов и пропустил 4 в последних 5 играх.

Статистика команд:

  • Динамо показывает высокую результативность, забивая в среднем 2.4 гола за игру.
  • Спартак неплохо защищается, пропуская в среднем 0.8 гола за игру, но также забивает в среднем 1.6 гола за игру.

Личные встречи:

Последние 20 матчей: 11 побед Спартака, 5 ничьих, 4 победы Динамо.

Прогноз:

  • Динамо в последних матчах показало хорошую атакующую игру, забивая много голов.
  • Спартак не проигрывает часто, и в последних встречах с Динамо демонстрировал стабильные результаты.
  • Обе команды имеют потенциал забивать, но у Спартака преимущество в обороне.

Рекомендуемая ставка:

Коэффициенты (Fonbet):

  • Обе команды забьют (Да): 1.47
  • Тотал больше 2.5 голов: 1.55.

Где смотреть матч Динамо – Спартак

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Динамо – Спартак
Дата проведения
1 мая, 18.00, «ВТБ Арена»
Онлайн матча
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