Ростов – Балтика: прогноз на матч 2 мая 2024, Фонбет Кубок России

Дата матча: 2 мая 2024 года

Место проведения: Ростов-Арена, Ростов-на-Дону

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Прежде чем предоставить прогноз на матч Ростов – Балтика, давайте проанализируем предоставленные данные.

Ростов имеет более стабильную форму, показывая хорошие результаты в последних матчах, включая победу в последнем матче против Оренбурга и уверенную победу 3:1 над Уралом в предыдущем раунде Кубка. Они также демонстрируют хорошую оборону, пропустив всего 8 голов за последние 5 игр.

Балтика, хотя и имеет впечатляющий голевой показатель в последних играх, пропускает много голов. Они недавно потерпели кубковое поражение от ЦСКА 0:2 и пропустили 3 гола в матче против Краснодара.

Исторический анализ показывает, что в последних 10 встречах между этими командами Балтика не проигрывала в 9 из них, что добавляет некоторую уверенность в их способности справиться с Ростовом.

С учётом этих данных, предположу, что матч будет довольно результативным, с обеими командами забивающими голы. Учитывая статистику голов за последние игры обеих команд, предполагаю, что обе команды забьют более одного гола.

Теперь, касательно тотала:

Тотал больше 2.5 голов (коэффициент 1.95).

Это означает, что ожидается, что в матче будет забито три или более голов.

Теперь, когда мы проанализировали данные и дали прогноз, давайте приступим к обоснованию.

Ростов и Балтика обе имеют хороший показатель голов в последних матчах. Ростов демонстрирует неплохую оборону, но Балтика также показала способность забивать, даже против сильных команд. Учитывая их недавние результаты и статистику голов, вероятность забития тремя или более голами высока, что делает ставку на тотал больше 2.5 голов довольно привлекательной.

Надеюсь, этот анализ и прогноз помогут в принятии решения о ставке!

Где смотреть матч Ростов – Балтика

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