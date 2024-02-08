Рома – Байер: прогноз на матч 2 мая 2024, Лига Европы

Дата матча: 2 мая 2024 года

Место проведения: Стадио Олимпико, Рим

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Форма команд:

Рома демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая в 7 из последних 9 матчей.

Байер также в отличной форме, не потерпев поражений в последних 6 матчах Лиги Европы.

Забитые и пропущенные голы:

Рома в последних 5 матчах забивает в среднем 1.60 гола и пропускает 1.40 гола.

Байер показывает высокую эффективность в атаке, забивая в среднем 2.20 гола за игру, но при этом пропускает в среднем 0.80 гола.

История личных встреч:

В последних 6 играх между Ромой и Байером преимущество на стороне Байера, который одержал 3 победы, в то время как Рома выиграла 2 матча и была 1 ничья.

Прогноз:

Учитывая стабильность обеих команд, а также их способность забивать, можно ожидать открытую игру с голами с обеих сторон. Однако, учитывая домашнее преимущество и небольшую уязвимость обороны Ромы, скорее всего, они сумеют выиграть или, по крайней мере, не проиграть матч.

Рекомендованная ставка:

Рома не проиграет (1X) за 1.77.

Коэффициенты:

Победа Ромы (П1): 3.8

Ничья (Х): 3.5

Победа Байера (П2): 2.1

Где смотреть матч Рома – Байер

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