Рома – Байер: прогноз на матч 2 мая 2024, Лига Европы
Дата матча: 2 мая 2024 года
Место проведения: Стадио Олимпико, Рим
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
Форма команд:
Рома демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая в 7 из последних 9 матчей.
Байер также в отличной форме, не потерпев поражений в последних 6 матчах Лиги Европы.
Забитые и пропущенные голы:
Рома в последних 5 матчах забивает в среднем 1.60 гола и пропускает 1.40 гола.
Байер показывает высокую эффективность в атаке, забивая в среднем 2.20 гола за игру, но при этом пропускает в среднем 0.80 гола.
История личных встреч:
В последних 6 играх между Ромой и Байером преимущество на стороне Байера, который одержал 3 победы, в то время как Рома выиграла 2 матча и была 1 ничья.
Прогноз:
Учитывая стабильность обеих команд, а также их способность забивать, можно ожидать открытую игру с голами с обеих сторон. Однако, учитывая домашнее преимущество и небольшую уязвимость обороны Ромы, скорее всего, они сумеют выиграть или, по крайней мере, не проиграть матч.
Рекомендованная ставка:
Рома не проиграет (1X) за 1.77.
Коэффициенты:
- Победа Ромы (П1): 3.8
- Ничья (Х): 3.5
- Победа Байера (П2): 2.1
Где смотреть матч Рома – Байер
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
- Дата проведения
- 2 мая, 22.00, «Стадио Олимпико»