Боруссия — ПСЖ: прогноз на матч 1 мая 2024, Лига Чемпионов
Дата матча: 1 мая 2024 года
Место проведения: Домашний стадион Боруссии
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Анализ данных:
Боруссия Дортмунд:
- Забивает обязательно в каждом из последних 7 матчей Лиги Чемпионов.
- Забила 9 голов за последние 5 матчей, но пропустила 10.
ПСЖ:
- Также забивает обязательно в каждом из последних 6 матчей Лиги Чемпионов.
- Забила 17 голов за последние 5 матчей, но пропустила 9.
Статистика команд:
- Боруссия Дортмунд не проигрывала в 6 из 7 последних матчей Лиги Чемпионов.
- ПСЖ не проигрывал в 29 из 30 последних матчей.
- ПСЖ не проигрывал в 5 из 6 последних матчей против Боруссии Дортмунд.
Личные встречи:
Последние 6 игр: 1 победа Боруссии Дортмунд, 3 ничьи, 2 победы ПСЖ.
Прогноз:
Обе команды демонстрируют сильную атакующую игру, но обороны у них не такие надежные.
Боруссия Дортмунд имеет хороший рекорд не проигрывая в последних матчах Лиги Чемпионов, но ПСЖ также впечатляет своими результатами.
Учитывая статистику личных встреч и тенденцию обеих команд забивать, предпочтительнее ставить на ТБ (Тотал больше) 2.5 голов, так как обе команды склонны забивать, но и пропускать голы.
Рекомендуемая ставка:
ТБ (Тотал больше) 2.5 голов. Обе команды имеют сильные атаки и уязвимые обороны, что может привести к результативному матчу.
Коэффициенты (Fonbet):
- ТБ (Тотал больше) 2.5 голов: 1.53
- П1 (победа Боруссии Дортмунд): 2.0
- Х (ничья): 3.65
- П2 (победа ПСЖ): 2.40
Где смотреть матч Боруссия – ПСЖ
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- Дата проведения
- 1 мая, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»