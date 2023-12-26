Боруссия — ПСЖ: прогноз на матч 1 мая 2024, Лига Чемпионов

Дата матча: 1 мая 2024 года

Место проведения: Домашний стадион Боруссии

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Анализ данных:

Боруссия Дортмунд:

Забивает обязательно в каждом из последних 7 матчей Лиги Чемпионов.

Забила 9 голов за последние 5 матчей, но пропустила 10.

ПСЖ:

Также забивает обязательно в каждом из последних 6 матчей Лиги Чемпионов.

Забила 17 голов за последние 5 матчей, но пропустила 9.

Статистика команд:

Боруссия Дортмунд не проигрывала в 6 из 7 последних матчей Лиги Чемпионов.

ПСЖ не проигрывал в 29 из 30 последних матчей.

ПСЖ не проигрывал в 5 из 6 последних матчей против Боруссии Дортмунд.

Личные встречи:

Последние 6 игр: 1 победа Боруссии Дортмунд, 3 ничьи, 2 победы ПСЖ.

Прогноз:

Обе команды демонстрируют сильную атакующую игру, но обороны у них не такие надежные.

Боруссия Дортмунд имеет хороший рекорд не проигрывая в последних матчах Лиги Чемпионов, но ПСЖ также впечатляет своими результатами.

Учитывая статистику личных встреч и тенденцию обеих команд забивать, предпочтительнее ставить на ТБ (Тотал больше) 2.5 голов, так как обе команды склонны забивать, но и пропускать голы.

Рекомендуемая ставка:

ТБ (Тотал больше) 2.5 голов. Обе команды имеют сильные атаки и уязвимые обороны, что может привести к результативному матчу.

Коэффициенты (Fonbet):

ТБ (Тотал больше) 2.5 голов: 1.53

П1 (победа Боруссии Дортмунд): 2.0

Х (ничья): 3.65

П2 (победа ПСЖ): 2.40

Где смотреть матч Боруссия – ПСЖ

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