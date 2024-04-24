Астон Вилла – Олимпиакос: прогноз на матч 2 мая 2024, Лига Конференций

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Дата матча: 2 мая 2024 года

Место проведения: Вилла Парк, Бирмингем

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Последние результаты:

  • Астон Вилла: Имеет статистику 9 побед, 2 ничьих и 1 поражения. В последнем матче с Лиллем в Лиге Конференции проиграла 2:1, но выиграла 3 из последних 3 матчей в этом турнире.
  • Олимпиакос: Статистика 5 побед, 0 ничьих и 1 поражения. В прошлом матче с Фенербахче в Лиге Конференции проиграла 1:0, но также выиграла 3 из последних 3 матчей в этом турнире.

Забитые и пропущенные голы:

  • Астон Вилла в последних 5 играх забила 10 голов и пропустила 6.
  • Олимпиакос в последних 5 играх забил также 10 голов и пропустила 6.

Факты о командах:

Обе команды не проигрывали в некотором количестве последних матчей.

Коэффициенты:

Букмекерские конторы предлагают следующие коэффициенты: Победа Астон Виллы – 1.45, Ничья – 4.7, Победа Олимпиакоса – 7.5.

Исходя из этих данных, можно сделать следующий прогноз:

Прогноз: Обе команды имеют впечатляющие результаты в последних матчах, но учитывая хорошую игру на домашнем поле и лучшую статистику забитых голов, Астон Вилла, вероятно, будет иметь преимущество. Однако, стоит учитывать, что Олимпиакос также показывает хорошие результаты. Поэтому, возможно, лучшей ставкой будет Астон Вилла забьет больше одного гола с коэффициентом 1.16.

Конечно, решение о ставке должно приниматься с учетом всех факторов, включая форму игроков, состояние команды и другие важные аспекты, которые могут повлиять на исход матча.

Где смотреть матч Астон Вилла – Олимпиакос

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Астон Вилла Англия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
2 мая, 22.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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