Meta* оштрафована за рекламу азартных игр

Итальянская служба по надзору за коммуникациями (AGCOM) оштрафовала Meta* на 6,45 млн долларов США. Компания нарушила запрет на рекламу азартных игр.

Регулятор обнаружил контент косвенно связанный с гэмблингом или пари с денежными выигрышами, в пяти аккаунтах Instagram* и 13 аккаунтах Facebook*.

«Компания Meta* не ограничилась только техническим, пассивным и автоматическим размещением материалов, загруженных пользователями, а предложила настоящую рекламную услугу», – говорится в тексте постановления.

AGCOM попросила Meta* удалить учетные записи. Напомним, что ранее в этом месяце итальянский регулятор оштрафовал Youtube и Twitch за такое же нарушение.

Компания Meta* признана в России экстремистской организацией и запрещена.

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