Гирасси из «Штутгарта» – самый скорострельный игрок топ-5 лиг. Кейн тратит на гол на 2 минуты больше

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Серу Гирасси в среднем тратит на гол меньше всех в топ-5 чемпионатах.

Нападающий «Штутгарта» забил 16 голов в 13 матчах сезона Бундеслиги. Он тратит на гол в среднем 60 минут.

Вторым по скорострельности в топ-5 лигах идет Харри Кейн – форвард «Баварии» забивает каждые 62 минуты. Англичанин лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Германии с 20 голами в 14 играх.

Джон Дуран из «Астон Виллы» — третий в рейтинге. Он тратит 68 минут на гол, но отличился лишь дважды.

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