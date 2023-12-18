Тотал меньше «Униона», холостой заряд Левандовского и «Байер» рвется к трону: триллеры среды в футболе

Раздел «Ставки» на Sports.ru с очередным сезоном сразу трех сериалов. Следим за линиями главных героев и коэффициентами на них!

Левандовски холостой

«Барселона» встретится с «Альмерией» в 18-м туре чемпионата Испании. Нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски забил всего один мяч в шести последних матчах.

Букмекеры считают, что польский форвард прервет неудачную серию и отличится в сегодняшней игре. На гол Левандовского дают 1.37, на отсутствие – 2.85.

Коронуйте, а потом в спячку

«Байер» примет «Бохум» в 16-м туре чемпионата Германии. Клуб из Леверкузена лидирует в лиге, набрав 39 очков в 15 турах. У «Байера» 12 побед и ни одного поражения в этом сезоне. Хозяева в случае победы над «Бохумом» станут зимними чемпионами Бундеслиги. Букмекеры уверены в победе «Байера» – поставить можно за 1.18. Непоражение гостей идет за 5.30.

Унионификация

«Унион» забил лишь в трех из десяти последних матчей в Бундеслиге. У «Кельна» в активе всего 10 голов – и это худший показатель в нынешнем чемпионате. Но при этом в защите подопечные Штеффена Баумгарта смотрятся: до последнего тура команда не пропускала больше одного мяча в пяти подряд встречах. Верим в скучность и хтонь за 1.88. Такие цифры на ТМ 2,5 мячей.

Фото: IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO/Global Look Press